Kiko Rivera responde a la exclusiva de Anabel Pantoja con un contundente mensaje en redes sociales

MADRID, 6 (CHANCE)



Anabel Pantoja protagoniza este miércoles la portada de la revista 'Hola' con la esperada exclusiva de su boda con Omar Sánchez, y además de fotografías inéditas de su gran día, la sobrina de Isabel Pantoja ofrece unas jugosas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.



Así, entre otras cosas, la colaboradora asegura que si no anuló su fiesta fue porque se lo pidió la tonadillera "porque la 'Yaya' no lo consetiría" y confiesa que no sabe por qué Kiko Rivera está enfadado con ella, negando que le intentase convencer de que no fuese a Cantora tras la muerte de su abuela porque no le abrirían la puerta.



Dolida porque su primo no la haya llamado ni mandado ningún mensaje tras su boda, Anabel asegura tener la conciencia tranquila y, asegurando que su tía no está enfadada con ella sino todo lo contrario, mantiene que se queda con el acercamiento entre Kiko e Isabel Pantoja tras el fallecimiento de doña Ana y sostiene que todos - incluida ella - le aconsejó al Dj que estuviese con su madre en estos complicados momentos para toda la familia.



Unas declaraciones a las que el marido de Irene Rosales parece haber respondido, como no podía ser de otra manera, vía Instagram. "Manda cojones la pechá de mentiras que hay hoy sueltas por ahí. Madre mía de mi arma" ha publicado Kiko, sin especificar el destintario de este lapidario mensaje. ¿Está llamando mentirosa a Anabel?



Tan impulsivo como siempre, poco después ha publicado otro texto con el que parece apuntar, una vez más, a su prima, con quien podría haber roto para siempre y a quien se rumorea contestará con una exclusiva demoledora en los próximos días: "La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final TODO se descubre. Al mismo tiempo la confianza se muere... para SIEMPRE".