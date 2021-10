Israel/Irán.-Israel dice que mantendrá operaciones "para mantener las capacidades de Irán", incluido el programa nuclear

21-06-2020 El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, Aviv Kohavi POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El jefe del Ejército de Israel, Aviv Kohavi, ha asegurado que el país mantendrá sus operaciones "para destruir las capacidades de Irán", incluido su programa nuclear, tras las críticas de Teherán sobre la supuesta implicación israelí en varios actos de sabotaje.



"Las operaciones para destruir las capacidades iraníes continuarán, en cualquier lugar y momento", ha dicho Kohavi, quien ha destacado que "los planes operativos contra el programa nuclear iraní seguirán siendo desarrollados y mejorados".



Asimismo, Tamir Hayman, el jefe saliente de los servicios de Inteligencia, ha subrayado que Irán atraviesa una situación de estabilidad, si bien ha anticipado que la República Islámica terminará por caer.



"A pesar de que es un régimen totalitario injusto que oprime a sus ciudadanos y terminará cayendo, está estable. La historia nos ha enseñado qué pasa con esos regímenes oscuros", ha señalado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



Hayman ha apuntado además que "el desafío iraní prevalece debido al preocupante acontecimiento en su armamento nuclear y sus influencias regionales con misiles tierra-tierra y drones".



"Irán es la fuente del poder de las fuerzas que están contra nosotros. Irán financia, anima y espolea (a estas fuerzas)", ha valorado el jefe saliente de los servicios de Inteligencia, tal y como ha informado el diario 'The Jerusalem Post'.



Las autoridades iraníes han acusado a Israel de estar detrás de varios sabotajes en diversas instalaciones nucleares e incluso de asesinar en noviembre de 2020 a Mohsen Fajrizadé, considerado el director del programa nuclear de Irán.



El Gobierno de Irán afirmó el lunes que las conversaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear de 2015 podrían retomarse a principios de noviembre, sin dar más detalles y tras la suspensión de los contactos en junio de cara a la toma de posesión del nuevo presidente, el ultraconservador Ebrahim Raisi.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.