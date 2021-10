Irene Rosales reacciona a la exclusiva de Anabel Pantoja y confirma que la ha felicitado por su boda

07-06-2019 Irene Rosales EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



A pesar de que ha asegurado por activa y por pasiva que no va a entrar en el enfrentamiento entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja y que si dejó la televisión fue precisamente para no tener que pronunciarse sobre los conflictos familiares, Irene Rosales ha roto su silencio este miércoles y se ha pronunciado sobre la entrevista que la colaboradora de 'Sálvame' ha concedido a la revista 'Hola'.



Una exclusiva en la que además de fotos inéditas de su boda con Omar Sánchez, Anabel ha confesado que si se casó fue porque la obligaron sus tíos Isabel y Agustín Pantoja, desvelando que la tonadillera le dijo que sería lo que hubiese querido su abuela. Además, dolida, asegura que no sabe por qué Kiko se ha enfadado con ella, sin entender por qué no la ha felicitado tras uno de los días más importantes de su vida.



Unas declaraciones sobre las que Irene Rosales ha preferido no pronunciarse, aunque sí ha confirmado que ha podido ver la revista y que Anabel "iba guapísima". "Es lo único que te puedo decir", se ha sincerado la mujer de Kiko, confirmando además que estos días ha escrito a la infuencer para decirle que no pasa nada y que estaba muy guapa en su boda: "Exactamente". "Ya lo dijo ella y lo dije yo también y sí. Está todo bien de verdad que sí", ha dejado claro.



Gran apoyo de Kiko en estos complicados momentos, Irene guarda silencio sobre si le gustaría una reconciliación entre Isabel Pantoja y el Dj, sin confirmar si le gustaría que todo volviese a la normalidad como una familia normal. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!