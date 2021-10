Imanol Erviti operado con éxito de dos fracturas de metacarpo

Imanol Erviti, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Benoit Tessier / POOL

Redacción deportes, 6 oct (EFE).- El ciclista español Imanol Erviti (Movistar) ha sido intervenido con éxito de "un par de fracturas en los metacarpos" producidas en una caída sufrida el pasado domingo en la París Roubaix.

El balance del accidente fue una doble fractura en los metacarpos que precisaron de cirugía para reducirlas.

"Ha salido todo bien y ya comienza la recuperación. No es la ideal, pero de esta manera ponemos punto final a la temporada 2021. Gracias por todos los ánimos y apoyo estos días". ha señalado Erviti en las redes sociales.

"Todo comenzó bien, consiguiendo entrar en la fuga buena, pintaba un bonito dìa a pesar de las duras condiciones climáticas...pero todo cambió al comenzar el primer sector de pavés, dufrí una caída no demasiado aparatosa, pero al incorporarme y arrancar rápidamente ya no podía sujetar el manillar con la mano izquierda, se acabó". comentó el ciclista navarro.