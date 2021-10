Grecia/Turquía.- Turquía recalca la importancia de lograr la "desmilitarización" de las islas del Egeo

14-03-2018 Imagen de archivo del Mediterráneo oriental. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DAN BARBARIAN/PIKIWIKI



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Turquía han vuelto a hacer hincapié en una carta dirigida a Naciones Unidas en la importancia de lograr la "desmilitarización" de las islas del Egeo poco antes de que se reanuden las conversaciones con Grecia sobre cuestiones exploratorias en la zona del Mediterráneo oriental, donde las partes tienen varias disputas pendientes.



En una misiva enviada por su representante especial ante la ONU, Feridun Sinirlioglu, al secretario general de la organización, António Guterres, Ankara ha acusado a Atenas de volver a violar las previsiones de desmilitarización recogidas por los tratados de París de 1947 y de Lausana de 1923.



"La soberanía de Grecia sobre las islas ha sido y es un asunto pendiente en cuestiones de desmilitarización. La idea de que la soberanía griega sobre el mar Egeo no está relacionada con el mantenimiento de su estatus de desmilitarización está desprovisto de base legal alguna", recoge la carta.



El documento responde a una misiva enviada el 27 de julio por la representante griega ante la ONU, Maria Theofili, según informaciones del diario 'Kathimerini'. Así, insta a retirar las tropas griegas de las islas de Lesbos, Samos, Chios e Icaria.



ACUERDO ENTRE FRANCIA Y GRECIA



Esta previsto que este mismo miércoles sea ratificado el acuerdo en materia militar aprobado por Francia y Grecia el pasado 28 de septiembre y que ha levantado la polémica en Turquía.



El Parlamento griego someterá el texto a un debate tras el cual se llevará a cabo una votación sobre la ratificación del mismo. No obstante, todo apunta a que el documento será aprobado dado que se espera que 179 diputados de un total de 300 apoyen la medida.



El acuerdo se topará, sin embargo, con la oposición de los diputados de Syriza, el Partido Comunista Griego y Diem25, entre otros. El ministro de Exteriores, Nikos Dandias, ha indicado al Comité de Exteriores y Defensa que, debido a la agresión turca, el país "no puede permitirse el lujo de un voto negativo" en relación con el acuerdo.



"Es mejor tener unanimidad sobre este asunto. Se lo debemos a nuestros vecinos y a los países aliados. Tenemos que enviar el mensaje de unidad y concordia. Esa será un arma tan potente como las fragatas", ha dicho.



El acuerdo prevé la compra por parte de Grecia de tres fragatas de última generación construidas en Francia --con la opción de una cuarta--, cuya entrega se realizaría entre 2025 y 2026. Asimismo, establece que un país acudirá "en ayuda del otro" en caso de que uno de ellos sea atacado.



TURQUÍA INSTA A GRECIA A NO DEJARSE "PROVOCAR"



El martes, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, pidió a Grecia que no se dejara "provocar" por otros par actuar contra Turquía. Tras un encuentro con su homólogo georgiano, Juansher Burchuladze, y azerí, Zakir Hasanov, Akar reafirmó que Ankara insiste en dialogar con Atenas.



Sobre la situación en la zona, ha acusado a Grecia de seguir comportándose de forma "provocativa", llevando a cabo violaciones a pesar de las alertas del Gobierno turco, tal y como ha recogido a agencia de noticias Anatolia.



Asimismo, ha asegurado que Turquía "no ha sido nunca una amenaza para ninguna parte" sino un aliado "creíble, fuerte y eficiente". Turquía sigue rechazando así las demandas territoriales y marítimas de Grecia en la zona.