06-10-2021 Fútbol.- LaLiga y Microsoft presentan 'Beyond Stats', un análisis futbolístico sobre el juego de cada equipo. LaLiga y Microsoft han lanzado Beyond Stats, un proyecto que ofrece un análisis sobre el juego de los equipos de LaLiga Santander que da un giro completo a la experiencia de los aficionados en cada jornada gracias al 'big data', según informa en un comunicado la patronal de clubs.



Beyond Stats ofrece un análisis de grandes conjuntos de datos dinámicos tratados por la plataforma Mediacoach, parte del portfolio de LaLiga Tech, la compañía de soluciones tecnológicas especializadas para el sector del deporte y entretenimiento lanzada este 2021 con el apoyo de LaLiga.



Estas métricas llegan ahora al usuario gracias a la Inteligencia Artificial y el Machine Learning que proporciona Microsoft Azure. Beyond Stats se integra en la estrategia de LaLiga de relación global con los aficionados.



El nuevo portal web creado a raíz del proyecto, que ofrece análisis nuevos previos a cada jornada de LaLiga Santander, es totalmente gratuito y está disponible en inglés y castellano.



LaLiga y Microsoft planean, bajo el paraguas de su reforzada alianza, una transformación visionaria de la industria del fútbol a través del desarrollo conjunto de más aplicaciones powered by Microsoft a medio y largo plazo. Así, el proyecto Beyond Stats también continuará creciendo bajo esta unión con la inclusión de nuevas métricas que se anunciarán a lo largo de la temporada y en el futuro.



Entre estas novedades, está previsto que los aficionados puedan disfrutar en un futuro de estos datos Beyond Stats en tiempo real en las retransmisiones televisivas.



"El nuevo portal web de Beyond Stats abre un canal de conexión directa con los aficionados y supone un paso firme hacia una nueva era del entretenimiento: la integración de la experiencia digital con la audiovisual de forma interactiva. Mediacoach es una plataforma de análisis futbolístico en continua evolución desde hace una década, y con la ayuda de la potencia de Microsoft Azure hoy podemos hacer llegar a los aficionados algunas métricas a las que hasta ahora sólo tenían acceso actores de la industria como los propios clubes, permitiéndoles pasar de espectadores pasivos a participantes en el juego", afirmó Miguel Ángel Leal, director general de LaLiga Tech.



"Estamos encantados del resultado que hemos conseguido con Beyond Stats. Es muy valioso poder ofrecer a todos los aficionados el nivel de detalle que se consigue gracias a la aplicación de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning al inmenso volumen de datos que genera cualquier partido. Seguiremos trabajando, junto a LaLiga Tech, para seguir innovando en este sentido y optimizando las ventajas de la nube", apuntó Rebeca Marciel, directora de Grandes Empresas de Microsoft en España.



NUEVAS MÉTRICAS



El nuevo portal web de Beyond Stats va más allá de las métricas usuales que llegan a los aficionados, recogiendo un volumen muy elevado de datos que se generan en tiempo real durante cada partido gracias a las hasta 19 diferentes cámaras perimetrales fijas de alta resolución para el tracking óptico que hay instaladas en cada estadio de LaLiga Santander.



Las cámaras realizan el seguimiento de jugadores, árbitros y balón en el campo, registrando la posición de cada uno de ellos con gran precisión a un ritmo vertiginoso de 25 veces por segundo, para generar más de 3,5 millones de datos por partido.



Posteriormente, a través de las tecnologías de Mediacoach, también soportado por tecnología Microsoft, se procesan los datos en bruto recogidos por las cámaras, y se gestionan basándose en dos flujos de información capturada: Tracking, que contiene la información recogida por las cámaras con las posiciones de los jugadores, balón y árbritos, con las que se pueden elaborar métricas como número de sprints, velocidades máximas o distancias recorridas Eventing, que permite registrar las acciones técnico-tácticas más relevantes como remates, centros al área y cambios de orientación, sustituciones, faltas, fueras de juego, entre otros.



Tras su tratamiento por un equipo multidisciplinar de expertos de LaLiga a través de procesos de Machine Learning e Inteligencia Artificial, facilitados por la tecnología de Microsoft Azure, se generarán nuevos algoritmos que permitirán la creación de nuevas métricas y su posterior visualización por los aficionados por medio del portal Beyond Stats. En una segunda fase del proyecto se integrarán también en las retransmisiones televisivas.