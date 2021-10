Francia.- Eric Zemmour agita la política francesa y desbanca a Le Pen en un sondeo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El meteórico ascenso político del periodista Eric Zemmour, conocido por sus posiciones ultraconservadoras, ha provocado un terremoto en la política francesa que amenaza principalmente a Marine Le Pen, que este miércoles ha caído a la tercera posición en intención de voto en un sondeo.



Aunque todavía no es candidato oficial, el nombre de Zemmour es ya una constante en todas las encuestas que se publican en Francia de cara a las presidenciales de 2022, para las que 'a priori' figuraban como favoritos el actual jefe de Estado, Emmanuel Macron, y la propia Le Pen.



Un sondeo de la firma Harris para la revista 'Challenges' sitúa a Macron claramente destacado, con un 24 por ciento. En contra de lo que venía siendo hasta ahora, su principal rival ya no sería Le Pen, que se desploma al 15 por ciento, sino Zemmour, al alza con un 17 por ciento.



"Muchos votantes lepenistas han comprendido que Agrupación Nacional está en un impasse y no podrá nunca superar el 50 por ciento de los votos", ha esgrimido el portavoz del movimiento Amigos de Eric Zemmour, Antoine Diers, en declaraciones a 'Challenges'.



En menos de un mes, el polémico periodista se ha disparado diez puntos, a costa aparentemente de la líder de Agrupación Nacional y también del conservador Xavier Bertrand. Este último ronda una intención de voto del 13 por ciento, lo que le sitúa en cuarta posición en este sondeo, elaborado a partir de 1.310 entrevistas.



Del resto de potenciales candidatos, solo Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa, supera el 10 por ciento --en concreto un 11 por ciento--, mientras que la socialista Anne Hidalgo, alcaldesa de París, y el ecologista Yannick Jadot, figuran empatados con un 6 por ciento.