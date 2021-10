Estados Unidos.- Yellen advierte de que Estados Unidos entraría en recesión si no se eleva el techo de deuda

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha advertido de que no elevar el techo de la deuda del país, imposibilitando que el Gobierno pueda hacer frente a sus pagos, arrastraría a la economía a la recesión.



"Provocaría una recesión", afirmó Yellen en una entrevista concedida a la cadena CNBC, recogida por Europa Press, donde señaló como fecha límite el próximo 18 de octubre. "Sería catastrófico no pagar las facturas del Gobierno", reconoció.



En este sentido, la secretaria del Tesoro destacó que este escenario socavaría la credibilidad de Estados Unidos para hacer frente a sus obligaciones de crédito.



"Los valores emitidos por el Tesoro de Estados Unidos son vistos como el activo más seguro del mundo y eso respalda al dólar como moneda de reserva mundial y poner eso en cuestión por no pagar cualquiera de nuestras facturas sería catastrófico", aseguró.



Asimismo, en respuesta a las críticas vertidas desde las filas republicanas, la expresidenta de la reserva Federal de EE.UU. recordó que elevar el techo de deuda se ha hecho prácticamente siempre de manera bipartidista y no debería ser la responsabilidad de un solo partido hacerlo.



"Creo que los dos partidos tienen la responsabilidad de hacerlo", apostilló.