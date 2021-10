El Athletic cifra las pérdidas por la covid en 70 millones de euros

El presidente del Athletic de Bilbao, Aitor Elizegi, ha ofrecido este miércoles un desayuno de trabajo con los medios de comunicación para analizar la situación económica de la entidad bilbaína de cara a la Asamblea General del día 23 de octubre. EFE/Miguel Toña

Bilbao, 6 oct (EFE).- El Athletic Club ha cifrado en "unos 70 millones de euros" el "impacto real" de las pérdidas por la pandemia de la covid contabilizadas en las cuentas de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 y en los presupuestos de la 2021-2022 que se someterán a la aprobación de la asamblea del socios el día 23.

En una reunión con los medios de comunicación en la que han participado el presidente del club, Aitor Elizegi, el contable, Jon Ander de las Fuentes, y el director general, Jon Berasategi, se ha informado que "a nivel contable" esos números rojos ha podido reducirse hasta los 51,7 millones.

Los 12 millones ahorrados por la "renuncia de los empleados y jugadores a parte de sus sueldos" y los alrededor de 5 que se esperan recaudar con una "cuota lineal" de 120 euros que se pedirá a los socios ayudarán a amortiguar el efecto negativo que ha tenido el coronavirus en las finanzas del club rojiblanco.

De las Fuentes aclaró que a pesar de esa derrama extraordinaria la cuota total de socios "nunca será superior al cien por cien", al compensarse en este 2021 parte de los once partidos a los que no se pudo asistir en 2020, y anunció además se ha decidido renunciar a establecer los denominados 'días del club'.

El contable desveló también que, además de esos 70 millones de 'pérdidas covid' durante el mandato de la actual junta directiva, se ha producido un déficit adicional de "30 millones de euros" derivado de un incremento de la "presión fiscal" tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En cuanto a las cuentas que se presentarán a los socios, el balance de la temporada 2020-2021 presenta un saldo negativo de 24,6 millones, cifra que prácticamente coincide con el dinero de cuotas de socios que se dejó de ingresar totalmente en 2020, y un presupuesto para la 2021-2022 de 135,4 millones de euros.

Esa estimación presenta unas pérdidas de 5,5 millones por los últimos efectos del covid que se espera ya no afecten económicamente a partir de este mes tras el levantamiento de las restricciones sanitarias y la autorización para ocupar el cien por ciento del aforo de San Mamés.

Se explicó también que a pesar del "crecimiento importante" de la recaudación por la vuelta de los aficionados a los estadios se ha producido una bajada en los ingresos por televisión, que ha afectado globalmente a todos los clubes de LaLiga y al Athletic también por las clasificaciones deportivas en las últimas campañas.

Asimismo, De las Fuentes se refirió a la utilización del fondo de provisiones extraordinarias que, según sus previsiones, pasará de los 82,6 millones que existían a la llegada de la actual junta directiva, en diciembre de 2018, a los 54,2 al término del mandato, lo que supone un "efecto neto" de 28,3 millones de euros.

El contable admitió que el nivel de sostenibilidad del club rojiblanco a futuro pasa por "aumentar los ingresos, que son inferiores a los que deberían ser".

En ese sentido, considera que la pandemia ha provocado que "uno de los principales activos, que es el estadio, haya estado infrautilizado" y también cree que se han visto penalizados seriamente por no disputar competiciones europeas dejando de ingresar "entre 8 y 14 millones" por temporada.