EE.UU. respalda el aumento de la producción de crudo de la OPEP+

(Bloomberg) -- La Administración Biden está recibiendo con beneplácito la decisión de esta semana de la OPEP+ de ceñirse al plan del cartel para restaurar gradualmente la producción de petróleo ante un repunte de la demanda de crudo y un aumento de los precios de la gasolina.

El grupo de 23 países productores de petróleo acordó el lunes después de una breve reunión incrementar el suministro conjunto en 400.000 barriles diarios para noviembre.

Si bien el cartel simplemente estaba siguiendo su plan de reducir gradualmente los recortes de producción, altos funcionarios de la Administración Biden habían expresado a varios miembros de la OPEP+ su apoyo a un aumento antes de la reunión, según un funcionario de la Casa Blanca que pidió no ser identificado.

El miércoles, el crudo West Texas Intermediate cayó 1,9% para cerrar en US$77,43 el barril en Nueva York. El lunes, la noticia de la decisión de la OPEP+ provocó que los precios subieran hasta 3,3%.

La Administración ha estado colaborando con los países productores de petróleo de la OPEP durante varios meses, ya que el aumento de los precios de la gasolina amenaza con paralizar la recuperación económica de Estados Unidos.

“Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, pese a que no somos miembros de la OPEP, para asegurarnos de que podemos mantener bajos los precios de la gasolina para los estadounidenses”, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. “Estamos en contacto regular con la OPEP”.

Los líderes de la industria cuestionaron la decisión de la Administración de persuadir a la OPEP+ para elevar el suministro, al tiempo de tomar medidas para limitar la producción nacional de crudo.

“La Administración no necesita pedirle a Arabia Saudita que extraiga más petróleo”, dijo Anne Bradbury, presidenta de American Exploration and Production Council. “EE.UU. tiene los recursos para satisfacer sus propias necesidades energéticas”, pero los productores estadounidenses necesitan que la Administración sea un socio dispuesto, señaló Bradbury.

