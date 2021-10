Ecuador alerta sobre un ligero incremento de casos de covid

Una persona es sometida a una prueba para detectar el coronavirus covid-19. Fotografía de archivo. EFE/Narendra Shrestha

Quito, 6 oct (EFE).- La ministra ecuatoriana de Salud, Ximena Garzón, alertó este miércoles sobre un ligero incremento de contagios y mortalidad por la covid-19 en el país andino y pidió a la ciudadanía no relajar las medidas de bioseguridad, así como cumplir con el esquema de vacunación.

"Tenemos un ligero incremento de casos y también de mortalidad. Si bien se están descongestionando los hospitales y las unidades de cuidados intensivos, sí ha habido un ligero aumento de casos a nivel nacional", dijo tras una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), en la que se analizó la situación del país.

La funcionaria adujo que la situación se produce porque todavía hay un "porcentaje importante" de la población, mayor de 18 años, que no se ha vacunado.

"Por favor, acudan a los centros de vacunación, reciban sus vacunas para poder reactivarnos económica y socialmente, como lo hemos venido haciendo paulatinamente hasta este momento", pidió Garzón al recordar que aún el 85 % de la población total de Ecuador no está vacunada.

Por ello -subrayó- no se ha conseguido aún la inmunidad comunitaria, pese a lo cual se han registrado en el país eventos masivos, conciertos, fiestas y algunos que superan el aforo recomendado por el COE.

"Si nos relajamos, van a haber brotes y, posiblemente, no los vamos a poder controlar porque se va salir de las manos y vamos a tener que tomar medidas más restrictivas", advirtió.

Avanzó que han sugerido la posibilidad de que se exijan certificados de vacunación para el ingreso para actividades recreacionales en lugares cerrados, como bares, restaurantes cerrados, cines, teatros, museos y discotecas.

Tras asegurar que el Gobierno tiene suficientes vacunas para inocular a más del 85 % de la población, la ministra expresó su preocupación por la convocatoria a marchas de protesta, en las que la ciudadanía se expone a contagios.

Por ello, pidió a los líderes comunitarios que consideren la situación y entablen mesas de diálogo para evitar exponer a la población: "No queremos que nuestro país sufra una paralización económica y social".

Por otra parte, en el proceso de reactivación, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, señaló que se ha decidido aprobar el incremento del aforo en el trabajo presencial del 50 % al 70 %, manteniendo las medidas de bioseguridad.

Garzón avanzó que analizarán posteriormente si aumentan, mantienen o disminuyen el porcentaje, y reveló datos de frecuencia en los que han determinado que "las personas que han estado en teletrabajo y no se han vacunado se han contagiado en un 14,28 %.

"Las personas con trabajo presencial apenas se han contagiado en un 10,66 %", añadió al destacar que quienes sí se han vacunado tienen un riesgo mucho más bajo de contagiarse.

De otro lado, Zapata indicó que se ha decidido modificar los lineamientos de ingreso al país para quienes lleguen desde Brasil, que ya no deberán cumplir con el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO), pero se mantendrá para los procedentes de India.

El martes, Ecuador sumó 250 nuevos contagios por covid-19, con lo que la cifra acumulada se elevó a 511.317 positivos desde el inicio de la pandemia.

Según un último informe del Ministerio de Salud Pública, la cifra de muertos confirmados por la covid-19 se situó en 23.246, 13 más que el lunes, a los que se suman 9.573 fallecidos probables por la enfermedad, lo que eleva la cifra a un total de 32.819 defunciones.