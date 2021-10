Desconecta.- El gato del piso 22 de un rascacielos hace amistad con el limpiador de ventanas para deleite de TikTok

06-10-2021 El gato del piso 22 de un rascacielos hace amistad con el limpiador de ventanas para deleite de TikTok. MADRID, 6 oct. (EDIZIONES) TikTok ha caído rendido a los pies de esta entrañable e incipiente amistad compuesta por un limpiador de ventanas y Scooter, el gato del piso 22 de un rascacielos de Toronto, Canadá. POLITICA YOUTUBE - VIDELO - @DANIM136



TikTok ha caído rendido a los pies de esta entrañable e incipiente amistad compuesta por un limpiador de ventanas y Scooter, el gato del piso 22 de un rascacielos de Toronto, Canadá.



Scooter, que tiene once meses, lleva nueve contemplando las increíbles vistas de Toronto desde el apartamento junto a su dueña Daniela Morales, de 30 años. Además de las vistas, el gato cuenta ahora con un nuevo amigo con el que disfrutar las horas muertas en casa.



El pasado 28 de septiembre de 2021, Daniela capturó en vídeo la adorable interacción entre Scooter y el limpiador ventanas mientras trabajaba.



https://www.youtube.com/watch?v=m74bf4NfFrI



Al principio el gato observó al limpiador desde la distancia, pero, después, la curiosidad se apoderó de él y comenzó a acercarse a la ventana.



El hombre procedió entonces a interactuar con él, sonriendo y utilizando sus herramientas para jugar.



El juego duró apenas 5 minutos, pero fueron suficientes para que Scooter se quedara una hora esperando a que regresara con ganas de más.



"Lamentablemente, no conozco al limpiador y aún no ha regresado", explicó Daniela a usmail24.



Las imágenes fueron compartidas en TikTok donde se hicieron virales acumulando más de un millón de reproducciones en un día.