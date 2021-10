Dani Martín se pronuncia. ¿Vuelve 'El canto del loco'?

05-10-2021 Dani Martín posa en la alfombra roja de los nominados a LOS40 MUSIC AWARDS 2021 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD GERMÁN LAMA / EUROPA PRESS



Dani Martín hizo saltar todas las alarmas al compartir un vídeo en sus redes sociales el pasado domingo en el que dejaba la puerta abierta al regreso de 'El Canto del Loco'. Un notición para los fans del mítico grupo - que se separó en el año 2010 después de 5 discos y más de un millón de álbumes vendidos - que nunca han dejado de soñar con la vuelta de la mítica banda, 'responsable' de temas que marcaron la adolescencia y la juventud de muchos de nosotros: "Zapatillas", "La madre de José", "Una foto en blanco y negro", "Volverá", "Ya nada volverá a ser como antes"...



Sin embargo, parece que por el momento tendremos que seguir conformándonos con escuchar una y otra vez sus temas más míticos, ya que como aclaró el propio Dani, 'El Canto del Loco' no volverá a los escenarios, sino que es él quien homenajeará a su banda con su nuevo disco, del que podremos ver un adelanto este mismo miércoles.



'No, no vuelve' es el nombre de este nuevo trabajo, del que ya ha avanzado que contiene diez canciones que marcaron la historia del mítico grupo, además de un tema inédito. Un esperado lanzamiento del que Dani nos ha hablado en la Cena de Nominados de LOS40 MUSIC AWARDS, donde una vez más nos ha cautivado con su cercanía y su simpatía.



- CHANCE: Estás de enhorabuena.



- DANI: Muy de enhorabuena. Sí, grabé un disco haciendo un homenaje a la banda de mmi vida, con un montón de respeto y homenajeando a mi primo, a Alejandro, Iván y a todos los fans del Canto, he hecho lo que me ha salido y creo que musicalmente merece mi ilusión, aquella ilusión del salón de casa de mis padres. Era un disco que no me apetecía hacer pero el confinamiento me acercó un montón a todas esas canciones, después del confinamiento y la pandemia utilicé el estudio de casa para regrabar todo aquello y a la gente les llevará a lugares en los que hemos sido felices.



- CH: Los titulares han sido vuelta del canto del loco.



- DANI: Vuelta las canciones de El Canto del Loco, yo nunca he dicho que vayamos a volver.



- CH: No cierras la puerta.



- DANI: Yo no cierro la puerta a nada, la vida está llena de puertas. Ahora mismo me gusta mostrar lo que acabo de grabar.



- CH: Haciendo un guiño a tu carrera.



- DANI: Un guiño de amor y homenaje.



- CH: Nos sorprendió mucho el tema que contaste de la piel.



- DANI: Pues ahora mismo estoy completamente maquillado porque acabo de tener un brote de rosácea hace nada y nada, la mascarilla tampoco nos ha ayudado mucho a los que tenemos esto. Es un mal menor, nada más, nada importante. Me cuido mucho, me tengo que cuidar un montón porque si no te lo cuidas eso va yendo a más.



- CH: La profesión también es dura, hay una persona muy especial en ti, sigue brillando.



- DANI: Sí, creo que soy un afortunado, tengo que dar muchas gracias por todo lo que tengo y estoy muy feliz. Estamos viviendo una etapa familiar súper bonita y agradecido, creo que es un momento de que la gente se lo vuelva a poder pasar bien. Que se vaya la tristeza ya.



- CH: Has sufrido como todos.



- DANI: He visto sufrir sobre todo desde una posición bastante privilegiada.