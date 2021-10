Coronavirus.- Tanzania anuncia que empezará a publicar semanalmente datos sobre la pandemia de coronavirus

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Tanzania ha anunciado que empezará a publicar datos sobre la pandemia de coronavirus de forma semanal, tras meses sin dar detalles sobre los contagios y los muertos y ante un cambio en las políticas tras la llegada de Samia Suluhu Hassan a la Presidencia.



La ministra de Sanidad tanzana, Dorothy Gwajima, ha detallado que "no es posible celebrar una rueda de prensa diaria para informar a los periodistas" y ha agregado que "se actualizarán las informaciones semanalmente a través de la página web de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".



Así, ha indicado que la decisión supone una confirmación de que la pandemia sigue siendo una amenaza y ha pedido a la población que respete las medidas de prevención.



"Debemos seguir adoptando medidas de prevención y siendo vacunados", ha valorado la ministra, después de que Tanzania lanzara a finales de julio su campaña de vacunación tras recibir más de un millón de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson donadas por Estados Unidos.



La mandataria tanzana desveló en julio que el país había registrado un centenar de casos de coronavirus en el marco de una nueva oleada de contagios, en lo que supuso la primera vez que Dodoma facilita datos sobre la pandemia desde mayo de 2020.



La presidenta anunció a principios de abril su intención de formar un comité de expertos para "analizar profesionalmente" la pandemia y destacó entonces que el país "no puede aislarse como si fuera una isla", tras lo que empezó a aparecer en público con mascarilla, en un distanciamiento de las políticas de su predecesor, John Magufuli.



Magufuli, fallecido en marzo y sucedido entonces por Suluhu Hassan --quien era su vicepresidenta--, aseguró durante meses que el país no contaba con casos y recomendó rezar y remedios de nula eficacia. Asimismo, se pronunció a finales de enero contra la vacunación frente al coronavirus y dijo que "las vacunas son peligrosas".