Coronavirus.- Canadá anuncia la obligatoriedad de estar vacunado para los viajeros y los funcionarios

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha desvelado este miércoles su plan de vacunación obligatoria, que requerirá que los funcionarios, así como los viajeros, ya sea para abordar una avión, un tren o embarcaciones, tengan que haber sido inoculados antes de finales de mes.



La fecha establecida para que todos los afectados por esta medida puedan vacunarse ha sido fijada en el 30 de octubre. El Gobierno busca incrementar la tasa de vacunación, por lo que los funcionarios tendrán que recibir la inmunización o estarán obligados a pedir una exención médica.



Los aproximadamente 267.000 empleados sujetos a esta nueva normativa deben informar su estado de vacunación antes del 29 de octubre, recoge la cadena de televisión estatal CBC. En caso de no vacunarse semanas después de esta fecha, enfrentarán "medidas disciplinarias que, en última instancia, podrían costarles su trabajo", ha alertado el primer ministro canadiense.



En esta línea, a los empleados no vacunados se les impedirá acudir a su puesto de trabajo y quedarán bajo una licencia administrativa que incluirá la congelación de su salario. No obstante, no tendrán que presentar un certificado de vacunación, sino que se tendrán que firmar un documento que certifique su vacunación, aunque Trudeau ya ha avisado que mentir conllevará "medidas disciplinarias".



Asimismo, la política de obligatoriedad de vacunación se aplicará a los empleados de las compañías de viajes, entre ellas las aerolíneas.



"Para viajar, hay que estar vacunado", ha explicado Trudeau este miércoles a los periodistas en Ottawa. "Cuando se trata de evitar los confinamientos para todo el mundo, no es momento de medias tintas", ha agregado, para indicar que estas medidas "son algunas de las más potentes del mundo" para garantizar la seguridad de los ciudadanos.



El 88 por ciento de los canadienses ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, no obstante, más de cuatro millones de mayores de 12 años todavía no ha recibido ninguna, según estimaciones de CBC.