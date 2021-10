Congestión del puerto pudo haber provocado derrame en California

Container ships anchored near the Ports of Los Angeles and Long Beach while waiting to offload on Sept. 20, 2021. Photographer: Mario Tama/Getty Images North America

(Bloomberg) -- La incesante acumulación de embarcaciones de carga en las aguas fuera de Los Ángeles ya ha contribuido a mayores costos, retrasos y escasez intermitente de bienes en EE.UU. Ahora, podría ser la culpable del mayor derrame de petróleo en el estado en 27 años.

Aunque la causa oficial de la ruptura de un oleoducto que derramó hasta 3.000 barriles de crudo en el océano frente a Orange County sigue aún sin definirse, los informes preliminares indican que se pudo haber tratado de un ancla que haya enganchado a la tubería, ya que aproximadamente 1 kilómetro de esta se desplazó 32 metros de su posición original y los buzos encontraron una abertura de 13 pulgadas en la línea que probablemente fue la fuente del escape, dijo la Guardia Costera.

El gasoducto fue “jalado como la cuerda de un arco”, dijo Martyn Willsher, director ejecutivo del operador de línea Amplify Energy Corp., en una sesión informativa el martes. “Es una tubería de acero de 16 pulgadas que tiene media pulgada de grosor y está cubierta con una pulgada de concreto, que se mueva 32 metros no es común”.

El derrame descubierto durante el fin de semana, que manchó los humedales cercanos y cerró las playas a lo largo de la costa del condado, sucedió en un momento en que hay un número casi récord de barcos esperando en los puertos del sur de California. Las enormes embarcaciones hacen fila para descargar contenedores de mercancías para satisfacer la creciente demanda estadounidense de todo, desde materiales de construcción hasta bicicletas. Un déficit en el número de conductores de camiones y la falta de espacio disponible en los almacenes están ralentizando las entregas.

“Cuantos más barcos tenga fondeados, mayor será el riesgo de que suceda algo”, dijo Paul Blomerus, director ejecutivo del Clear Seas Center for Responsible Marine Shipping, con sede en Vancouver. En el pasado, “han habido algunos ejemplos de anclajes que se engancharon en infraestructura crítica”, incluida la red eléctrica, señaló.

El lunes, mientras los trabajadores se apresuraban a contener el derrame de crudo, un total de 146 buques, casi dos tercios de ellos portacontenedores, permanecían anclados o atracados en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, según Marine Exchange of Southern California, que monitorea el tráfico frente a la costa. Nueve de los diez llamados fondeaderos de contingencia frente a Huntington Beach, cerca de donde ocurrió la ruptura de la tubería, estaban ocupados y 33 embarcaciones navegaban a la deriva en aguas más profundas del océano.

La infraestructura crítica, como las tuberías submarinas, están cuidadosamente marcadas en mapas náuticos para que las embarcaciones puedan mantenerse alejadas. Sin embargo, los barcos a veces pueden arrastrar sus anclas cuando se mueven por “cualquier número de razones”, dijo James Kipling Louttit, director ejecutivo de Marine Exchange, por teléfono.

El derrame se descubrió por primera vez el sábado temprano después de que una alarma de baja presión en el oleoducto sonara alrededor de las 2:30 a.m. El oleoducto transporta crudo producido y tratado en tres plataformas ubicadas en el yacimiento Beta, a más de 12 kilómetros de la costa.

Las imágenes de satélite muestran lo que parece ser una marea negra formándose a las 10:58 p.m. del viernes, según John Amos, presidente de SkyTruth, un grupo de vigilancia ambiental que rastrea incidentes en la industria de crudo y gas. Jason McGlynn, director financiero de Amplify, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“¿Qué podría causar este tipo de liberación repentina y de gran volumen?”, dijo Amos en una entrevista a través de Zoom. “Un ancla”.

