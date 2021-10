Colombia.- Duque asevera que la apertura en la frontera con Venezuela es "un triunfo de la presión diplomática"

17-09-2021 El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, interviene en las jornadas económicas 'España y Colombia, Desafíos y Oportunidades de Inversión 2021' en el Auditorio Gabriela Mistral, a 17 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Organizado por la Secretaría de Estado de Comercio, y con la colaboración de la Embajada de Colombia en España, ProColombia y Casa de América, este encuentro empresarial tiene como objetivo conocer la situación actual del mercado colombiano y las oportunidades de negocio para las empresas en sectores como las infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones, transformación digital, turismo, desarrollo urbano y agroindustria. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha aseverado este martes que la apertura comercial en la frontera con Venezuela es "un triunfo de la presión diplomática" y "del pueblo" y "no de ningún dictador", en referencia al presidente Venezolano, Nicolás Maduro.



En una intervención en la cumbre de gobernadores en el municipio de Cúcuta, el mandatario se ha referido a la reapertura que se ha llevado a cabo este martes desde el estado venezolano de Táchira con Colombia.



"Es un triunfo de la presión diplomática, del cerco diplomático", ha subrayado el mandatario respecto al logro de la apertura, que también considera "un triunfo de un pueblo que clama por (...) el bienestar de la gente" y "no para darle aplausos políticos a nadie".



Así, Duque ha recordado que Colombia abrió la frontera desde junio y que, ahora que se quiere el paso desde Venezuela, las autoridades colombianas lo harán de manera "ordenada" con "una revisión" y "garantizando" la presencia de la Fuerza Pública y responsables de migración, informa 'El Tiempo'.



"Aquí lo que se quiere es darle a esto todo el orden, de tal manera que no estén pasando las personas por las trochas, que son esos puntos ilegales", ha insistido.



Frente a los gobernadores, ha aclarado que el Gobierno "acompaña" los diálogos de los departamentos con los estados venezolanos limítrofes, pero ha querido "dejar claro" que "los colombianos no se van a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electorales que pueda tener la dictadura de cara las elecciones locales que quieren adelantar en Venezuela".



"Estos gestos tienen una intencionalidad política", ha dicho el mandatario colombiano, refiriéndose así a que la decisión del Ejecutivo venezolano de la apertura se trata de una estrategia de cara a los comicios municipales y regionales que celebrará el país caribeño en noviembre.



Por otro lado, Duque ha abordado la posibilidad de que Colombia reabra sus servicios consulares en Venezuela. "Ya he venido conversando con Juan Guaidó, el presidente interino (...). Nosotros estamos abiertos a que si se dan las condiciones, se pueda restablecer ese servicio consular", ha añadido.



Pese a la reapertura, la situación en los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, que conectan los países, no parece haber sido distinta a otras jornadas ya que solo se permitía el paso desde Venezuela en el denominado corredor humanitario, según informa el medio colombiano 'El Espectador'.



Las conversaciones entre las autoridades arrancaron a principios de septiembre, cuando el candidato chavista a la gobernación de Táchira, Freddy Bernal, se encontró con los responsables de Norte de Santander. Desde entonces, a través de diversos diálogos mantenidos entre ambas delegaciones, se ha llegado a un acuerdo para instalar un corredor para estudiantes venezolanos que asisten a escuelas en Cúcuta.



La frontera entre Colombia y Venezuela lleva cerrada desde 2019, cuando Colombia apoyó a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, para intentar llevar "ayuda humanitaria" al otro lado de la frontera, algo que el presidente Nicolás Maduro rechazó.