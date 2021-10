Colombia crea un comando para fortalecer la seguridad en la frontera con Venezuela

El presidente de Colombia, Iván Duque, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdés

Bogotá, 6 oct (EFE).- Colombia activó este miércoles el Comando Específico de Norte de Santander (Cenor) para fortalecer la seguridad en ese departamento, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, y donde hay "amenazas del narcotráfico y del terrorismo", informó el presidente colombiano, Iván Duque.

"Este Comando Específico nace para fortalecer todas las capacidades operativas, para trabajar con indicadores claros, para avanzar en el cumplimiento de las metas", expresó el mandatario en la ceremonia de activación de este equipo en el Cantón Militar San Jorge de la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

El comando estará liderado por el brigadier general Fabio Caro Cancelado, integrado a la Segunda División del Ejército y conformado por la Fuerza de Despliegue Rápido 3, cuatro batallones de despliegue rápido; la Fuerza de Tarea Vulcano, dos unidades de combate terrestre y el Comando Operativo Energético 1.

"Este es un departamento que ha luchado contra todas las formas de violencia y seguiremos dando lo mejor de nosotros para liberarlo del acecho de la criminalidad", añadió Duque.

COMANDO EN ZONA FRONTERIZA

El presidente destacó que el comando fue instalado "en una zona de frontera, en una frontera de hermandad, que nosotros siempre hemos procurado conservar y por eso la abrimos el pasado 2 de junio".

En esa línea, valoró los pasos que se han dado para "restablecer la frontera viva que ha caracterizado esa región", pues el lunes la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció su apertura el día siguiente para el tránsito comercial, algo que aún no ha ocurrido.

La frontera fue cerrada al paso de vehículos en agosto de 2015 por orden de Caracas y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria.

"Esperamos con toda la precaución, con toda la revisión exhaustiva acompañarlo, pero que quede claro que no procederemos de forma improvisada y tendremos todos los puntos de control habilitados y chequeados antes de dar el siguiente paso. Esperamos que sea pronto y gradual", expresó Duque.

En esa línea, el mandatario recalcó que para hacerlo es necesario "que toda la seguridad del departamento y bioseguridad del mismo estén garantizadas y ahí cumple un papel integral toda la fuerza pública".

"Por supuesto requerimos que en esta zona de frontera no haya connivencia, también como la que hemos visto por parte de la dictadura en Venezuela para auspiciar el tráfico de drogas y otra criminalidad multinacional", aseguró el presidente colombiano.

En el departamento de Norte de Santander hay fuerte presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de las disidencias de las FARC y otros grupos criminales que se disputan el control de las siembras de coca y de las rutas del narcotráfico.