Ciencia.-Nuevo tardígrado preservado en ámbar de 16 millones de años

Reconstrucción artística de Paradoryphoribius chronocaribbeus en musgos.



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Un raro fósil de tardígrado de aspecto moderno, que representa un nuevo género y una nueva especie, ha sido descubierto en el ámbar dominicano del Mioceno, datado hace 16 millones de años.



Estos invertebrados microscópicos, carismáticos por su resistencia a las condiciones más extremas, sobrevivieron a los cinco eventos de Extinción Masiva del Fanerozoico. Sin embargo, los primeros tardígrados de aspecto moderno solo se conocen del Cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años. A pesar de su larga historia evolutiva y distribución global, el registro fósil tardígrado es sumamente escaso. Debido a su tamaño microscópico y cuerpo no biomineralizante, la posibilidad de que los tardígrados se fosilicen es pequeña.



El nuevo estudio, publicado por científicos de Harvard en Proceedings of the Royal Society B, utilizó microscopía láser confocal para obtener imágenes de mayor resolución de características anatómicas importantes que ayudan en los análisis filogenéticos para establecer la ubicación taxonómica del fósil.



El nuevo fósil Paradoryphoribius chronocaribbeus es solo el tercer fósil de ámbar tardígrado que se describe completamente y se nombra formalmente hasta la fecha. Los otros dos fósiles tardígrados de aspecto moderno completamente descritos son Milnesium swolenskyi y Beorn leggi, ambos conocidos del ámbar del Cretácico en América del Norte. Paradoryphoribius es el primer fósil que se encuentra incrustado en el ámbar dominicano del Mioceno y el primer fósil representativo de la superfamilia de tardígrados Isohypsibioidea.



"La dificultad de trabajar con este espécimen de color ámbar es que es demasiado pequeño para diseccionar microscopios, necesitábamos un microscopio especial para ver completamente el fósil", dijo Marc A Mapalo, estudiante de doctorado en Biología Evolutiva y autor principal. Generalmente, la luz transmitida por microscopios de disección funciona bien para revelar la morfología de inclusiones más grandes como insectos y arañas en ámbar. Paradoryphoribius, sin embargo, tiene una longitud corporal total de solo 559 micro metros, o un poco más de medio milímetro. A una escala tan pequeña, un microscopio de disección solo puede revelar la morfología externa del fósil.



Afortunadamente, la cutícula de los tardígrados está hecha de quitina, una sustancia fibrosa de glucosa que es un componente principal de las paredes celulares de los hongos y los exoesqueletos de los artrópodos. La quitina es fluorescente y se excita fácilmente con láseres, lo que permite visualizar completamente el fósil tardígrado mediante microscopía láser confocal.



El uso de microscopía láser confocal en lugar de luz transmitida para estudiar el fósil creó grados de fluorescencia que permitieron una visión más clara de la morfología interna. Con este método Mapalo pudo visualizar completamente dos personajes muy importantes del fósil, las garras y el aparato bucal, o el intestino anterior del animal que también está hecho de cutícula.



"Aunque externamente parecía un tardígrado moderno, con microscopía láser confocal pudimos ver que tenía esta organización única del intestino anterior que nos justificaba erigir un nuevo género dentro de este grupo existente de superfamilias de tardígrados", dijo Mapalo. "Paradoryphoribius es el único género que tiene este arreglo de carácter único específico en la superfamilia Isohypsibioidea".