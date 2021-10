Chiesa: "Mérito a España porque hizo un grandísimo partido"

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Milán (Italia), 6 oct (EFE).- Federico Chiesa, extremo de la selección italiana, aseguró este miércoles que hay que dar "mérito a España porque hizo un grandísimo partido", al comentar la derrota 1-2 sufrida contra la Roja en las semifinales de la Liga de Naciones.

España puso fin en San Siro a la racha récord de 37 partidos consecutivos sin derrotas de Italia al imponerse con un doblete de Ferran Torres. Chiesa fue el líder de la selección "azzurra" y el autor de la asistencia para el 1-2 de Lorenzo Pellegrini, cuando su equipo llevaba 45 minutos jugando con diez hombres por la roja a Leonardo Bonucci.

"Perdimos tras muchos partidos, hicimos un récord y al final puede pasar. Podía llegar, llegó esta noche. Mérito a España porque hizo un grandísimo partido. España mereció a nivel de juego, pero nosotros nos llevamos lo bueno que hicimos, lo dimos todo para Italia, para nuestro técnico. Esta es la primera derrota, pero esto no nos para, debemos pensar a ganar otros trofeos", dijo Chiesa en declaraciones a la televisión italiana "Rai".

"Con 0-1 en el marcador y jugando con diez hombres es duro. Con once hombres todo puede cambiar, pero quedarnos con diez fue complicado", agregó el extremo del Juventus.

Italia se quedó con diez al borde del descanso por una doble amonestación a Bonucci, primero por protestar al colegiado y luego por un codazo a Sergio Busquets.

"La primera amarilla me parece estricta. El árbitro falló en pitar una falta y no era necesario dar una amarilla gratuita al capitán, que tiene derecho a hablar con el árbitro", consideró, al comentar la roja.