Cavani es autorizado a entrar en Brasil para partido eliminatorias Mundial

Montevideo, 6 oct (EFE).- El internacional uruguayo Edinson Cavani podrá ingresar a Brasil para defender a la Celeste en el encuentro contra la Verdeamarelha, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, confirmaron este miércoles a Efe fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, explicó que el organismo rector del fútbol de Uruguay ya recibió la notificación de la propia Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por lo que Cavani "no tendrá problemas" para entrar si cumple con los requisitos sanitarios del país vecino.

El delantero del Manchester United no había sido convocado por el entrenador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, en la última ventana FIFA por "estrategia deportiva".

En esa oportunidad, en la que Uruguay jugó con Perú, Bolivia y Ecuador, Cavani debía llevar a cabo una cuarentena al retornar a Inglaterra, algo que para el seleccionador uruguayo le dejaría fuera de forma, por lo que optó por no llamarlo.

A esto se sumó la prohibición de las autoridades brasileñas para la entrada de viajeros procedentes de Inglaterra, lo que complicaba la participación de jugadores de la Premier League inglesa.

Esto motivó que el duelo Brasil-Argentina, disputado en septiembre, debiera suspenderse ante la presencia en la convocatoria albiceleste de futbolistas procedentes del país europeo.

Uruguay recibe este jueves a Colombia en el Gran Parque Central -debido a las obras en el Estadio Centenario- antes de viajar a Argentina, selección con la que juega el domingo 10, y a Brasil para el encuentro contra los locales, que se disputará el jueves 14.

Después de nueve fechas, la Celeste ocupa la tercera posición, con 15 puntos. Por delante, Brasil y Argentina, con 24 y 18 puntos, pese a que han disputado un partido menos, precisamente el suspendido en la fecha anterior.