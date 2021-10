Carlos Vives regresa a la actuación en la televisión 20 años después con Disney+

Fotografía cedida por Disney+ donde aparece el cantante colombiano Carlos Vives en el papel del profesor de música Amaranto Molina, durante el rodaje de la serie "El club de los graves". EFE/ Disney+

Miami, 6 oct (EFE).- El artista colombiano Carlos Vives anunció este miércoles su regreso a la televisión como actor después de una ausencia de dos décadas, y lo hará en una serie de la plataforma Disney+ en la que estará acompañado de su hija menor.

Se trata de "El club de los graves", un proyecto que gira en torno a un profesor de música "un poco particular", que es encarnado por el llamado "Rey del Vallenato".

Vives y su hija Elena explicaron a Efe que el proyecto es un "sueño familiar", que se empezó a filmar este miércoles.

"Me siento muy feliz de anunciar este proyecto, y de participar en él. Es una idea que lleva muchos años pensándose y que por fin logramos entre todos hacerlo realidad. Gracias al equipo de trabajo por sacarlo adelante, y espero que lo disfruten tanto como nosotros", indicó Elena.

Para Vives es además la oportunidad de seguir "devolviéndole al arte" lo que le ha dado, una meta que hasta ahora ha desarrollado a través de sus actividades filantrópicas.

Su personaje, Amaranto Molina, es un profesor de música de secundaria que usa métodos no convencionales en una escuela estricta para "sanar sus heridas" a través de la música, explicó el artista.

La producción, que será filmada en su totalidad en América Latina y está a cargo de TeleColombia, representa el retorno de Vives a la actuación, el arte que lo dio a conocer en toda América Latina, gracias a telenovelas grabadas en su país y Puerto Rico.

De hecho, fue gracias a "El Gallito Ramírez" y "Escalona", dos de sus proyectos más exitosos, que protagonizó en 1986 y 1991, respectivamente, que Vives encontró el piso para explorar el vallenato y encontrar su sonido inicial, que combinó el género del folclor colombiano con el rock.

Pero la música lo alejó de la actuación y su último trabajo como actor en la pantalla chica fue "La doble mujer", que protagonizó con la venezolana Rudy Rodríguez en 1992.

En "El club de los graves" Vives ha conseguido combinar sus dos pasiones, pues interpreta a un profesor de música y es además el encargado de la banda sonora de la serie.

La cereza del pastel es el estar acompañado de Elena Vives, quien a sus 11 años "ha demostrado un gran talento", aseguró su padre.

También están los actores jóvenes Catalina Polo, María Fernanda Marín, Manuela Duque, Salomé Camargo, Brainer Gamboa, Kevin Bury, Gregorio Umaña ("Raphaelo"), Pitizion ("KJ"), Juan Manuel Lenis, Juan Camilo González, Giseth, Deisy y Zoila Mariano y Luis Fernando Salas.