Biden y Xi pactan cumplir con el acuerdo de Taiwán

WASHINGTON, 5 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que ha hablado con el presidente chino, Xi Jinping, sobre Taiwán y que han acordado respetar el acuerdo de Taiwán, en un momento en el que las tensiones han aumentado entre Taipéi y Pekín.

"He hablado con Xi sobre Taiwán. Lo hemos aprobado... vamos a respetar el acuerdo de Taiwán", dijo. "Dejamos claro que no creo que deba hacer otra cosa que no sea acatar el acuerdo"

Biden parecía referirse a la antigua "política de una sola China" de Washington, según la cual reconoce oficialmente a Pekín en lugar de a Taipéi, y a la Ley de Relaciones con Taiwán, que deja claro que la decisión de Estados Unidos de establecer lazos diplomáticos con Pekín en lugar de con Taiwán se basa en la expectativa de que el futuro de Taiwán se determine por medios pacíficos.

Los comentarios a los periodistas en la Casa Blanca —hechos tras el regreso de Biden de un viaje a Michigan para promocionar un paquete de gastos— se producen en medio de una escalada de tensiones en la relación entre Taiwán y China.

China afirma que Taiwán es territorio chino, que debe ser tomado por la fuerza si es necesario. Taiwán dice que es un país independiente y que defenderá sus libertades y su democracia, y culpa a China de las tensiones.

Taiwán ha informado de la presencia de 148 aviones de la fuerza aérea china en la parte sur y suroeste de su zona de defensa aérea durante un periodo de cuatro días que comenzó el viernes, el mismo día en que China celebró una fiesta patriótica clave, el Día Nacional.

Estados Unidos instó el domingo a China a detener sus actividades militares cerca de Taiwán.

"Estados Unidos está muy preocupado por la provocativa actividad militar de la República Popular China cerca de Taiwán, que es desestabilizadora, corre el riesgo de cometer errores de cálculo y socava la paz y la estabilidad regionales", dijo el domingo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.

Biden también pareció referirse a una llamada de 90 minutos que mantuvo con Xi el 9 de septiembre, sus primeras conversaciones en siete meses, en las que hablaron de la necesidad de garantizar que la competencia entre las dos mayores economías del mundo no se desvíe hacia el conflicto.

