ARK de Cathie Wood deja Nueva York y se muda para Florida

(Bloomberg) -- ARK Investment Management, la firma dirigida por Cathie Wood, se une al cambio de la industria financiera y se muda al sur de Florida.

Ark cerrará su oficina de Nueva York de forma permanente a finales de octubre y trasladará su sede corporativa a San Petersburgo, Florida, según un comunicado enviado el miércoles.

Florida ha visto un estallido de interés por parte de las empresas de inversión desde el inicio de la pandemia a medida que la revolución del trabajo remoto empuja a las empresas a reconsiderar su presencia en centros comerciales costosos como Nueva York y San Francisco.

A la par, los empleados también exigen más opciones de estilo de vida, y la soleada Florida con su falta de un impuesto estatal sobre la renta ha demostrado ser la mejor opción para muchos.

Nota Original:Cathie Wood’s ARK Leaving NYC in Shift to Florida Headquarters

