Argentina le jugará a Paraguay con Messi y artillería pesada

Buenos Aires, 6 Oct 2021 (AFP) - Argentina le jugará el jueves a Paraguay, por el premundial de Catar-2022, con Lionel Messi al frente del equipo que ganó la Copa América Brasil-2021, reveló este miércoles el entrenador, Lionel Scaloni."Messi se entrenó sin problemas y está bien. Llegó con ganas de juntarse y está para jugar. El equipo no está confirmado, pero será el 99% de aquella final (1-0 a Brasil en el Maracaná)", señaló el DT en rueda de prensa.Scaloni dijo que el capitán albiceleste y nuevo astro del París Saint-Germain "quiere hacer lo mejor y en cuanto al tema de su lesión (un golpe en la rodilla izquierda), ha jugado dos partidos y está bien".La Albirroja será local en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, por la clasificatoria sudamericana a la Copa del Mundo.Argentina (18 puntos) escolta al líder Brasil (24) y Paraguay (11) está sexto en una serie que clasifica en forma directa a los cuatro primeros y otorga una repesca al quinto. - Rival incómodo - "Paraguay nos ha metido siempre en dificultades. Nos hace jugar incómodos. Estoy de acuerdo con las declaraciones de su técnico (Eduardo Berizzo) quien dijo que es un rival difícil para todos", precisó el seleccionador.Scaloni sostuvo que, para colmo, la escuadra guaraní "de local, necesita ganar, está en una posición expectante".Consultado sobre la convocatoria a una figura emergente, el delantero Julián Álvarez, dijo que "lo conocemos desde los juveniles, está en un crecimiento enorme, con ganas de progresar, estamos encantados con él".El domingo Álvarez le marcó los dos goles de River Plate a Boca Juniors (2-1) en el superclásico por el torneo de primera.Acerca de los cuestionamientos que plantearon en la triple fecha anterior clubes europeos por las prolongadas cuarentenas anticovid-19, respondió que "en este caso es diferente y todos están para jugar los tres partidos".Después del partido en Asunción, Argentina jugará el domingo en el estadio Monumental de Buenos Aires ante Uruguay y el jueves próximo frente a Perú en el mismo escenario. - Le gusta el Mundial cada dos años - En otro orden, respaldó el proyecto de jugar los mundiales cada dos años en lugar de cuatro, impulsado por la FIFA, pero resistido por la UEFA y la Conmebol."A nivel espectáculo sería buenísimo. Se acumularían partidos en un mes y los viajes de eliminatorias serían más cortos. Este formato actual (de clasificatoria sudamericana) es muy desgastante". opinó.Sobre el rendimiento de la Albiceleste, apuntó que "a nivel colectivo, es bastante regular. Hemos mejorado. Pero vamos partido a partido. La idea es sacar la mayor cantidad de puntos (en la eliminatoria)". dm/ol ------------------------------------------------------------- PresentaciónParaguay enfrenta al cuco argentino de Messi en el premundial =(Fotos)= Asunción, 6 Oct 2021 (AFP) - En el combo más difícil en lo que va de la eliminatoria, Paraguay recibe este jueves a la Argentina de Lionel Messi en Asunción, con la necesidad de ganar para abandonar su incómoda sexta posición en la clasificación rumbo a Catar 2022.Albirrojos y albicelestes se verán las caras en un difícil momento para los locales, en el estadio "Defensores del Chaco", desde las 20H00 locales (23H00 GMT)."Paraguay es un rival incómodo para enfrentar. Veremos el partido que proponen, nuestra manera de jugar no va a cambiar. Nos proponemos ir partido tras partido. Esa es nuestra filosofía de trabajo y creemos que nos va a seguir yendo bien de esa manera", admitió el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes de viajar a la capital paraguaya.Si bien no dio a conocer la alineación probable, sostuvo que no variará demasiado de aquella formación de la final de la Copa América, en la que Messi es la figura estelar."El partido de mañana será complicado y desde ahí, una vez terminado, pensaremos en Uruguay. No queremos saltar momentos, ni pasos. Queremos sumar la máxima cantidad de puntos posibles", remarcó el adiestrador.Para los guaraníes, el partido con Argentina significará el punto de inflexión. Una victoria lo impulsará a la órbita de los serios candidatos a registrar su nombre en el próximo mundial, mientras que una derrota puede apeligrar su marginamiento de un Mundial por tercera vez consecutiva. - No solo Messi - El quebranto del técnico Eduardo Berizzo es la movilidad de Messi. "Cuando uno imagina a Messi no debe imaginarlo solo a él, sino cómo le dan el balón, se desmarcan a partir de él; zonal, grupal, un futbolista encima y otro de apoyo para poder neutralizarlo", explicó en rueda de prensa."La Pulga" viene de su hat-trik contra Bolivia y de sus buenas actuaciones por la Champions League y el campeonato francés y la estrategia del DT de la Albirroja gira sobre los movimientos de la albiceleste en su entorno.Paraguay, que acumula 11 puntos, visitará luego a Chile en Santiago el domingo 10 y a Bolivia en La Paz el día 14, una misión que se le hace cuesta arriba, por lo que una victoria en Asunción le hará sacar pecho al equipo con miras a sus dos próximas presentaciones.Argentina, más cómodo y con sus 18 puntos en el segundo lugar de la clasificación, recibirá a Uruguay el próximo domingo y el 14 a Perú.Berizzo dijo que irá con su equipo en pos de la victoria. "Una victoria nos va a llenar de energía y de optimismo"."Sabemos de la calidad de jugadores que tiene Argentina. Nuestra misión será cortar su circuito de juego", expresó.En el partido de ida, disputado en noviembre del 2020, Argentina y Paraguay empataron 1 a 1 en el estadio Monumental de Buenos Aires.Argentina viene de ganar 1 a 0 en el último enfrentamiento entre seleccionados, en junio pasado por la Copa América en Brasil.El encuentro se jugará bajo las órdenes del árbitro brasileño Anderson Daronco, quien será asistido desde los laterales por sus compatriotas Kleber Gil y Rafael Alves.Las probables alineaciones son las siguientes:Paraguay: Antony Silva - Robert Rojas, Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Omar Alderete - Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena, Gastón Giménez, Miguel Almirón - Ángel Romero y Carlos González. DT: Eduardo Berizzo.Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Ángel Di María - Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.hro/ol -------------------------------------------------------------