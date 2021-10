AMP.- Cumbre UE.- Sánchez pide "medidas extraordinarias" a Bruselas para atajar el alza de los precios de la energía

KRANJ (ESLOVENIA), 6 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Víctor Tuda)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a la Comisión Europea "medidas extraordinarias" para abordar la escalada "sin precedentes" en el precio de la energía.



A su llegada a la reunión de la cumbre UE-Balcanes que se celebra en Eslovenia, Sánchez ha insistido en que Bruselas debe actuar con "contundencia" y "audacia" para hacer frente al auge de los precios de la electricidad y ha sugerido una reforma del mercado mayorista y compras coordinadas de gas.



El líder del Ejecutivo ha reiterado la necesidad de que la UE dé una respuesta común al alza "sin precedentes" de los precios de la energía ya que, a su juicio, puede poner en riesgo la recuperación económica, la cohesión social y el apoyo a la transición verde, proyecto estrella de Bruselas para los próximos años. En este sentido, ha puesto en valor que el asunto vaya a debatirse en profundidad entre los líderes europeos en la cumbre ordinaria de finales de mes.



Sánchez ha defendido que la compra conjunta ha servido para afrontar otros retos compartidos como el del acceso a las vacunas y ha pedido una revisión de la estructura del mercado de energía, señalando que el sistema marginalista perjudica a las energías renovables.



Antes de entrar a la reunión en Eslovenia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que el precio del gas está "por los aires" y que el futuro de la energía pasa por invertir más en renovables, que además reducirán la dependencia energética.



"La próxima semana la Comisión lanzará una comunicación sobre el tema energético y lo discutiremos en el Consejo Europeo. En esa comunicación miraremos a la estructura de los precios de la energía", ha apuntado la conservadora alemana.



Tras la petición de España, que se ha aliado con Francia, República Checa, Grecia y Rumanía, para hacer un frente común sobre el control del precio de la energía, los ojos están puestos en Bruselas que presentará la semana que viene una serie de medidas para abordar la situación.



El debate a nivel de líderes europeos ya se lanzó este martes durante la cena informal de los Veintisiete, oportunidad que Sánchez y el primer ministro checho, Andrej Babis, aprovecharon para tratar durante unos 25 minutos la preocupación por la escalada de los precios de la luz.



Varios mandatarios europeos se han expresado desde la cumbre de Eslovenia sobre la cuestión energética, caso del primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, que ha apoyado introducir cambios a nivel europeo en lo relativo a la energía, incluida la reducción de consumo, teniendo en cuenta el "impacto social". "La transición no puede no ser asequible para nuestras comunidades. Hay que destinar fondos a eso", ha dicho.



El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha subrayado que la UE "debe cambiar algunas regulaciones", tras afirmar que la escalada de precios es "en parte, achacable a la Comisión" por su política de Pacto Verde. "Si no se hacen cambios todos vamos a sufrir", ha admitido.



Más reticente se ha mostrado el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, que ha dicho que la cuestión energética tiene tanto una dimensión europea como nacional. "Tiene muchas caras este tema, hay muchos factores que juegan aquí", ha defendido.