Alma Cortés, imparcial, se pronuncia sobre el enfrentamiento entre Anabel Pantoja y Kiko Riveera

01-10-2021 Alma Bollo. MADRID, 6 (CHANCE)



Intentando mantenerse al margen de la guerra que ha estallado entre Anabel y Kiko, y dejando claro que no se va a posicionar por uno o por otro, Alma ha roto su silencio tras la celebración más polémica de los últimos tiempos y ha insistido, nerviosa, en que no se va a pronunciar sobre la presunta traición de la colaboradora de 'Sálvame' a su primo.



"Buenos días. Por favor no me hagáis pasar esta vergüenza que está todo el mundo mirando. Yo no voy a hablar nunca, estoy con placas*", ha pedido Alma a los reporteros a su llegada a Madrid, visiblemente molesta por nuestra presencia en la estación del AVE.



Parca en palabras, la hija de Raquel Bollo ha dejado claro que la boda de Anabel fue "genial", pero ha dejado claro en que no va a posicionarse en la guerra entre la influencer y Kiko: "Yo no me he metido en nada y no me voy a meter nunca. Cada uno hace con su vida lo que quiere, lo que piensa y ya está de verdad". "Yo no voy a opinar nada", ha asegurado cuando le hemos preguntado qué piensa del enfado del Dj con su prima.



Una respuesta similar a la que ha dado cuando le hemos pregutado por la relación que el padre de su hija Jimena, Juan José, ha comenzado con la polémixa ex de su hermano Manuel, Aguasantas. "Nada. A ser feliz que la vida consiste en ser feliz. Que se acabó. Que es que no tengo más nada que decir de verdad". ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!