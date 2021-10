Aitana Ocaña reaparece tras aplazar su gira y se sincera sobre el duro momento que está atravesando

05-10-2021 Aitana posa en la alfombra roja de los nominados a LOS40 MUSIC AWARDS 2021 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD GERMÁN LAMA / EUROPA PRESS



Complicados momentos para Aitana Ocaña que, tras sufrir a principios de septiembre una laringitis que la obligó a aplazar varios conciertos de la exitosa gira con la que lleva varios meses recorriendo nuestro país, '11 Razones Tour', reaparecía el pasado 24 de septiembre en Sevilla. Un concierto muy esperado que, sin embargo, tuvo que cancelar por sus molestias en la garganta, que le impedían casi hablar y que finalmente la han obligado a suspender sus próximas actuaciones, como ella misma anunciaba destrozada a través de sus redes sociales.



"Estoy atenta a cuidarme la voz y ser responsable con mi trabajo, que es lo que me hace feliz pero tampoco puedo forzar la situación, ni que empeore. Espero que no sea mucho, hay 1.000 cosas peores en el mundo, pero esto me está dejando sin voz y tengo que mejorar a nivel vocal para volver a subirme a un escenario y espero que no sea dentro de mucho tiempo", confesaba Aitana sin poder contener las lágrimas en un emotivo vídeo publicado hace poco más de una semana.



Visiblemente más recuperada, Aitana ha reaparecido en la Cena de los Nominados a LOS40 MUSIC AWARDS celebrada en Ibiza y nos ha contado cómo se encuentra y cómo avanza su recuperación. Feliz por reencontrarse con sus compañeros - "a los que admiro muchísimo", ha confesado - y espectacular con un sensual y elegante dos piezas en color negro, la artista asegura que "estoy mucho mejor. Estoy haciendo muchos ejercicios, calentamientos a nivel vocal para fortalecer las cuerdas y recuperarme". "Fue una laringitis y las cuerdas se me enrojecieron, se me inflamaron, se infectaron un poco y de ahí vino todo lo demás. Después de este momento de calma creo que se está recuperando del todo. Tengo que hacer descanso vocal y todo volverá a la normalidad", ha apuntado aliviada y sonriente, explicando que sus lágrimas en su emotivo vídeo en Instagram se debieron a la "rabia por tener que aplazar algunos conciertos".



Ajena a las críticas que ha recibido por convertirse en la imagen de una conocida cadena de cómida rápida, ya que "he estado trabajando muchísimo y no he tenido tiempo de leer estas cosas", Aitana se defiende asegurando que "no abogo por el consumo diario de ninguna comida, hay que saber cuándo tomar cada cosa, eso es una cosa bastante lógica".



En un gran momento personal, ya que a su tercer aniversario con Miguel Bernardeau se ha sumado su mudanza a su nueva casa - un chalet que ha reformado completamente y en el ya convive con su novio - Aitana confiesa que está "muy contenta" y que todo va "muy bien" con el actor, con quien recientemente ha dado la bievenida a un nuevo miembro en la familia, un precioso cachorrito del que la cantante ya ha presumido orgullosa en sus redes sociales.



