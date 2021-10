6-2. Bogaerts y Schwarber jonronean y Medias Rojas van a la Serie de División

EFE/EPA/CJ GUNTHER

Boston (EE.UU.), 5 oct (EFE).- El parador en corto Xander Bogaerts pegó jonrón bueno para dos anotaciones, el abridor Nathan Eovali lanzó cinco episodios y un tercio sólidos y los Medias Rojas de Boston pasaron a la etapa divisional luego de derrotar 6-2 a los Yanquis de Nueva York en el partido de comodines de la Liga Americana.

La victoria permite a los Medias Rojas conseguir el pasaporte para la Serie Divisional de la Liga Americana, en la que enfrentará a los Rays de Tampa Bay.

El primer partido de la serie al mejor de cinco es el jueves por la noche en San Petersburgo (Florida) casa de los Rays.

Con Bucky Dent entre la multitud y Aaron Boone en el banquillo de los Yanquis, Boston castigó al abridor Gerrit Cole en la tercera entrada y venció a Nueva York en los playoffs por tercera vez consecutiva.

Los Yanquis, que lideran las mayores con 27 campeonatos de la Serie Mundial, no lo han ganado desde 2009.

Un año después de que el béisbol llevara su postemporada en la "burbuja" neutral para protegerse contra la pandemia, una multitud de 38.324 personas, la más grande del año, llenó el "Fenway Park" para reavivar una de las rivalidades más apasionadas del deporte.

Fue el quinto enfrentamiento de playoffs entre los enemigos de toda la vida, con Boston tomando una ventaja de 3-2.

Eso no cuenta el desempate del Este de la Liga Americana de 1978, técnicamente el Juego Número 163 de la temporada regular, que los Yanquis ganaron gracias al jonrón de Dent.

Boone, el ex jugador de cuadro que ahora es el piloto de los Yanquis, se sumó a la angustia con su jonrón de salida en el undécimo inning en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2003.

Los Medias Rojas no han perdido contra ellos desde entonces.

Se tomaron la revancha al año siguiente cuando se recuperaron después de perder los primeros tres juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana para eliminar a los Yanquis, y luego ganaron su primer título de Serie Mundial en 86 años. Se areditaron tres Series más, en el 2007, 2013 y 2018 cuando derrotaron a los Yanquis en la ronda divisional.

Esta noche Bogaerts (1) bateó de cuatro esquinas en el primer episodio llevando a un corredor en los senderos al encontrar la serpentina del abridor Gerrit Cole.

El bateador designado Kyle Schwarber (1) también mandó la pelota a la calle en la tercera entrada al superar los lanzamientos de Cole, sin corredores por delante, sin outs en el episodio.

La victoria se la acreditó Eovaldi (1-0) en cinco entradas y un tercio al permitir en cuatro imparables, jonrón y una carrera, y retiró a ocho bateadores por la vía del ponche.

El guardabosques puertorriqueño Enrique Hernández pegó una vez en tres viajes a la caja de bateo y llegó en una ocasión a la timbradora.

El antesalista dominicano Rafael Devers enfrentó dos veces al lanzador y anotó una carrera.

El receptor puertorriqueño Christian Vázquez se de 1-0 .

Por los Yanquis el ataque lo representó el bateador designado Giancarlo Stanton (1) al conectar batazo de vuelta completa en el noveno episodio, sin compañeros en circulación.

El primera base Anthony Rizzo (1) también se voló la barda en la sexta entrada, solitario, con un out en el episodio.

La derrota la cargó Cole (0-1) en trabajo de dos entradas.

El antesalista colombiano Gio Urshela pegó 1 de 3.

En la lomita el relevo dominicano Luis Severino sacó una entrada y un tercio, permitiendo un imparable, una carrera, dio una base y ponchó a un bateador.