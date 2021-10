Xisco Muñoz: "Mi despido fue una sorpresa"

Imagen de archivo de Xisco Muñoz. EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Londres, 5 oct (EFE).- La paciencia del Watford tiene una mecha corta. Muy corta. Por eso, pese a estar décimo cuartos en la clasificación, lejos de los puestos de descenso, los 'Hornets' le cortaron este fin de semana las alas a Xisco Muñoz (Manacor, 1980), el hombre que los devolvió a la Premier League.

El español es el décimo tercer entrenador que el Watford despide desde 2012, lo que demuestra lo difícil que es asentarse en Vicarage Road. Apenas dos días después de su marcha, Xisco, que se va orgulloso del trabajo realizado, atiende a Efe para repasar su etapa en las afueras de Londres.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Yo estoy muy bien, porque creo que he hecho muy buenos números aquí. No he tenido un problema con el club, ni con los jugadores. Es una decisión tomada pensando en que "el equipo va a ir a menos". Si tú lo crees... Ahí no puedo entrar a debatirlo. Es algo que no es objetivo. No me gusta trabajar sobre cosas que no puedo controlar, porque yo no sé si va a ir a mejor o a peor.

En Premier League, ahora mismo hay cuatro equipos que aún no han conseguido ni una victoria. El Leeds nos vence a nosotros y aún no había ganado en seis jornadas. No es fácil, pero yo lo he disfrutado mucho y me lo he pasado increíble. Seguramente he hecho cosas mal, pero estoy contento con mi trabajo.

P: ¿Se lo esperaba cuando se lo dijeron?

R: No, no. Fue una sorpresa. Veníamos de ganar, empatar y luego perder contra el Leeds. No es que digas que veníamos de cinco o seis semanas sin ganar. O que el equipo es un desastre y le han metido cuatro. No me lo esperaba.

P: ¿Cuándo se lo comunican?

R: El domingo, al día siguiente del partido con el Leeds. Voy a trabajar a las ocho de la mañana como siempre, me encuentro al director deportivo y me lo comunica. Me voy muy agradecido, me llevo para toda la vida ser el entrenador con mejor porcentaje de victorias en el Watford. El que venga, que lo supere, como aquel que dice.

P: ¿Ha pecado de falta de perspectiva el Watford?

R: No sé exactamente. Lo que intento transmitirte es que fuimos a Norwich y ganamos, contra el Aston Villa hicimos un buen partido, contra el Brighton tuvimos media parte mala, contra el Tottenham estuvimos muy correctos, tuvimos ocasiones, pero no pudo ser y perdimos por la mínima. Cosas que forman parte de los primeros partidos de Premier. Sobre todo lo que afecta es la dificultad para ganar partidos en esta liga. Yo estoy contento porque los números así lo reflejan. Arsenal y Tottenham no están mucho mejor con presupuestos muy superiores. El inicio no es malo viendo lo que hay en la clasificación.

P: ¿Habló con los dueños?

R: Sí, sí. Si yo tengo una relación muy buena con ellos. Son cosas que no puedes entrar a debatir. "Es que vamos a ir en una tendencia negativa". Pues ahí no te puedo decir. Tuve que aceptarlo y lo acepté.

P: Contaba con que este equipo tiene mucha facilidad para apretar el gatillo.

R: Estoy muy contento de haber llegado a 43 partidos con estos números. Nunca lo pensé ni lo pienso ahora. No quiero ser ventajista y tampoco lo achaco a eso. He disfrutado mucho el camino, he dado lo mejor de mí mismo, creo que he hecho disfrutar a los que tenía a mi lado, que eso en el trabajo es muchas veces lo más importante y he aprendido mucho. Ahora, toca buscar otra aventura y seguir añadiendo nuevas experiencias a la vida.

P: ¿Le sorprendió que el Watford tuviera ya reemplazo apenas 24 horas después?

R: No me sorprende porque normalmente se suelen hacer las cosas así con los entrenadores. Yo les deseo todo lo mejor, no es cuestión de que ahora esté Xisco o Claudio Ranieri, quiero que ganen y consigan sus objetivos. No he sido egoísta en ningún momento y no voy a serlo ahora. Le deseo toda la suerte a Claudio. Me voy jodido porque es un despido, pero contento por todo lo que hemos hecho en el club. Ojalá todos los despidos que tenga, que espero que sean pocos, sean de esta manera.

P: ¿Ha podido pasar factura no tener experiencia en Premier?

R: No creo demasiado en la experiencia, creo en la capacidad. Me voy muy contento de aquí, porque me siento ya capaz de todo. He podido entrenar en la Premier League y me veo capaz de entrenar en todo.

P: ¿Qué le gustaría hacer ahora?

R: Mi idea es seguir mejorando el inglés, seguir viendo fútbol, esta es mi pasión. Moverme por todos los campos que pueda aquí en Inglaterra y disfrutar de estos momentos. Voy a ir viajando a España también para ver fútbol ahí y quiero pasarme también por Italia. Quiero ver diferentes formas de entrenar, de transmitir fútbol y seguir aprendiendo. Manuel Sánchez Gómez