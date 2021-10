Warren: Powell ‘falló’ como líder por escándalo de negociación

(Bloomberg) -- La senadora Elizabeth Warren dijo que las revelaciones sobre las transacciones de inversión realizadas el año pasado por funcionarios de la Reserva Federal ponen en duda el liderazgo de Jerome Powell al frente del banco central de Estados Unidos.

“El hecho de que los funcionarios de la Fed negocien activamente en el mercado plantea preguntas legítimas sobre los conflictos de intereses y el uso de información privilegiada”, dijo el martes la demócrata de Massachusetts durante un discurso en el Senado. “Estos funcionarios de la Fed en realidad muestran, como mínimo, un muy mal criterio”.

Agregó que “no está claro por qué el Sr. Powell no tomó medidas para prevenir estas actividades”.

La Fed está bajo fuego tras las revelaciones sobre la actividad comercial inusual de algunos altos funcionarios el año pasado, mientras el banco central luchaba por proteger a la economía estadounidense del covid-19.

Warren, que se ha opuesto públicamente a la renominación de Powell como jefe de la Fed cuando termine su mandato en febrero, dijo que había “fallado como líder”. Warren es miembro del Comité Bancario del Senado, que aprueba los nombramientos de la Fed antes de que pasen al pleno del Senado para una votación.

Otro miembro del panel, el senador de Georgia Jon Ossoff, dijo que “debe haber una investigación del Congreso” sobre la negociación. Señaló que su apoyo a una renominación de Powell depende de “la calidad de la respuesta de la Reserva Federal a este problema y su cooperación con las investigaciones del Congreso”.

El senador republicano Pat Toomey, de Pensilvania, dijo que no veía nada en la negociación que calificara como culpa de Powell, pero pidió una reevaluación de las directrices. Añadió que no es “muy entusiasta” sobre las prohibiciones de negociación de acciones.

“Creo que la transparencia y la divulgación son sensatas y creo que la gente siempre debe esforzarse por evitar la apariencia de crear un conflicto”, señaló.

Una portavoz de la Reserva Federal declinó hacer comentarios.

Warren pidió el lunes a la Comisión de Bolsa de Valores que investigue si las transacciones violaron las normas de uso de información privilegiada, citando un informe de Bloomberg News del 1 de octubre sobre las transacciones del vicepresidente Richard Clarida en sus declaraciones financieras de 2020.

Por otra parte, dos presidentes regionales de la Fed anunciaron recientemente su salida después de las revelaciones sobre su actividad comercial el año pasado.

Powell, que está a la espera de saber si el presidente Joe Biden lo nominará para un segundo mandato, ya había abierto un examen interno de las normas éticas del banco central. La Reserva Federal dijo el lunes que Powell había pedido a su inspector general que realizara una revisión de las operaciones para asegurarse de que cumplían las normas de la Fed y la ley.

