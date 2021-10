Wall Street avanza porque tecnológicas se van recuperando de ola vendedora

(Amplía información con cotizaciones de media jornada)

Por Shreyashi Sanyal

5 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street avanzaban el martes alentados por una recuperación de los papeles de grandes tecnológicas tras una ola de ventas, mientras que las acciones de sectores más sensibles al ciclo económico subían moderadamente, a la espera de los datos de empleo que se divulgarán esta semana.

* Las acciones de alta valorización en el sector de tecnología, incluidas Apple Inc, Amazon.com Inc , Microsoft Corp, Netflix Inc y Alphabet Inc, escalaban entre 0,4% y 3,3% a media mañana en Nueva York.

* Los títulos de Facebook Inc avanzaban un 1,3% después de recibir una paliza en la sesión anterior, cuando su aplicación y su plataforma de imágenes Instagram estuvieron inactivas durante horas antes de ser restauradas por la noche.

* Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 cotizaban al alza. Los de energía y tecnología lideraban las ganancias, mientras que los servicios públicos defensivos retrocedían en una señal de que los inversores se estaban moviendo gradualmente hacia un mayor riesgo.

* A las 1530 GMT, el promedio industrial Dow Jones sumaba 410,80 puntos, o 1,21%, a 34.415,04 unidades; en tanto que el índice S&P 500 ganaba 43,74 puntos, o un 1,01%, a 4.343,19 unidades; y el índice compuesto Nasdaq subía 156,69 puntos, o 1,09%, a 14.409,14 unidades.

* Las acciones de PepsiCo Inc ganaban un 0,2% luego de elevar su pronóstico de ingresos para todo el año, ya que la apertura de lugares públicos, incluidos teatros y restaurantes, impulsó la demanda por sus refrescos y bocadillos.

* Otros sectores denominados de alta valoración, incluidos los subíndices de finanzas y bancos, también cotizaban con alzas.

* "Es imposible preocuparse demasiado por estas caídas del mercado, increíblemente modestas, que se concentran principalmente en acciones de tecnología muy sobrevaloradas", dijo David Bahnsen, director de inversiones de Bahnsen Group.

* "El sector de la energía (...) ha superado a Wall Street durante su período más turbulento del año por un amplio margen. Se está produciendo una rotación y un cambio en el liderazgo durante este reciente episodio de volatilidad".

* La mayoría de las acciones de tecnología fueron golpeadas el lunes debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos escalaron en medio de las preocupaciones sobre un posible incumplimiento de la deuda.

* El presidente Joe Biden dijo que el gobierno federal podría rebasar su límite de deuda de 28,4 billones de dólares en un "default" histórico, a menos que los republicanos se unan a los demócratas para elevar ese monto en las próximas dos semanas.

* Los inversores ahora esperan la publicación de los datos de empleo de septiembre de Estados Unidos -previstos para el viernes-, que podrían allanar el camino para la reducción del programa de compra de activos de la Reserva Federal. (Reporte de Shreyashi Sanyal y Devik Jain en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)