Vuelta a la ciudad deportiva sin once internacionales

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui (4d), conversa con el equipo durante un entrenamiento. EFE/Julio Muñoz

Sevilla, 5 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, trabajó este martes en la ciudad deportiva del club hispalense en una semana sin competición de clubes por los partidos de las selecciones, lo que ha motivado que hasta once futbolistas de la plantilla no estén estos días a las órdenes del técnico vasco.

Lopetegui, tras sufrir el domingo en el estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada (1-0) la primera derrota de la temporada, dio descanso el lunes y este martes retomó el programa de trabajo en una sesión que presenció el director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi'.

En el entrenamiento ya no participaron los argentinos Gonzalo Montiel, Alejandro 'Papu' Gómez y Marcos Acuña, el francés Jules Koundé, el sueco Ludwig Augustinsson, el danés Thomas Delaney, los serbios Marko Dmitrovic y Nemanja Gudelj y los marroquíes Yassine Bono, Munir El Haddadi y Youssef En-Nesyri.

De ellos, En-Nesyri, pese a ser citado por su selección, está actualmente en proceso de recuperación de una lesión muscular que se produjo en el partido del 25 de septiembre ante el Espanyol (2-0) y por lo que ya se perdió el de la Liga de Campeones del pasado miércoles en Alemania ante el Wolfsburgo (1-0) y el de Granada.

Es muy probable que el goleador sevillista también sea baja en el siguiente partido de LaLiga, el de la novena jornada fijado para el domingo 17 de octubre en Vigo ante el Celta, frente al que tampoco estará el central brasileño Diego Carlos, quien será suspendido al ver dos tarjetas amarillas y ser expulsado el pasado domingo.

Por contra, sí podrá estar a disposición del entrenador el centrocampista Delaney, quien no pudo jugar ante el Granada al cumplir un partido de castigo por la doble amarilla que vio en la jornada anterior ante el Espanyol.

En estos días de parón, Lopetegui tendrá tiempo para mejorar el rendimiento de su equipo, que en los dos últimos partidos no dio las mejores sensaciones con el empate en Wolfsburgo y la derrota de Granada, ésta la primera del curso en los nueves encuentros oficiales disputados -siete de LaLiga y dos de la 'Champions'-.

Los sevillistas, pese a ello, son cuartos en LaLiga con catorce puntos, a tres de los que están por encima en la tabla -Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad- pero con un partido menos, el que se aplazó de la cuarta jornada frente Barcelona en el Sánchez-Pizjuán.

El equipo del técnico guipuzcoano también tiene buenos números en el rendimiento defensivo, pues ha encajado tres goles en los siete partidos disputados en el torneo doméstico, el que menos junto con el Villarreal, que también tiene un partido pendiente de disputar.