Vargas Llosa aparece con una "offshore" en los 'Papeles de Pandora'

Fotografía de archivo del literato hispano-peruano Mario Vargas Llosa. EFE/José Jácome

Lima, 4 oct (EFE).- El escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se encuentra entre los nombres de la investigación de los 'Papeles de Pandora', al haber tenido a su nombre una compañía "offshore" en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

De acuerdo con la información revelada este lunes por el diario El País, La Sexta y el portal web peruano de periodismo de investigación Convoca, Vargas Llosa fue el titular de la sociedad Melek Investing entre 2015 y 2017.

Según el documento de adquisición, la sociedad recibió un capital de 1,1 millones de dólares, cuya cuenta manejaría el banco de inversión estadounidense Jefferies para invertirlo en distintos instrumentos financieros y bursátiles.

El dinero provenía de "las regalías obtenidas por las ventas de sus libros y de varias propiedades que había vendido recientemente en Londres y Madrid".

La adquisición de esta sociedad se hizo con la asesoría de la firma panameña Overseas Management Company (OMC), para quien la agente literaria Carmen Balcells escribió una carta de recomendación a favor de Vargas Llosa.

"UN CLIENTE DE BUENA REPUTACIÓN"

"Es un cliente de mi agencia literaria de buena reputación", escribió en su misiva Balcells, conocida por ser la agente y promotora de los principales autores del "boom" de la novela latinoamericana como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, además de Vargas Llosa, entre otros.

En todos los documentos publicados, Vargas Llosa consigna como domicilio su vivienda en el distrito limeño de Barranco, en un edificio frente al océano Pacífico.

Sin embargo, la agencia literaria Carmen Balcells afirmó a los medios encargados de esta investigación que Vargas Llosa no residió durante ese tiempo ni en Perú ni en España, las dos nacionalidades que posee el escritor.

La firma literaria aseguró que la "offshore" fue creada por el banco para manejar una cartera de inversión tras el divorcio del escritor con Patricia Llosa.

Asimismo, aseguró que Melek Investing fue disuelta una vez que Vargas Llosa fijó su residencia en España en 2017, momento en el que la cartera de inversión fue declarada bajo el nombre del Nobel a efectos de las autoridades fiscales españolas.

El encargado de liquidar la sociedad fue Álvaro Vargas Llosa, el hijo del autor, según figura en un diario oficial de las Islas Vírgenes Británicas.

TAMBIÉN EN 'PAPELES DE PANAMÁ'

No es la primera vez que el nombre del escritor hispano-peruano aparece vinculado a sociedades "offshore", pues en 2016 los 'Papeles de Panamá' también lo relacionaron a él y a su esposa Patricia Llosa con una compañía denominada Talome Services Corp., constituida en 2010 igualmente en las Islas Vírgenes Británicas.

Cuando se reveló esta información, la agencia de Vargas Llosa argumentó que se trataba de un malentendido y negaron cualquier vínculo del matrimonio con el estudio de abogados Mossack Fonseca ni que poseyera cuentas bancarias en paraísos fiscales.

No obstante, en ese mismo momento el escritor era ya el titular de Melek Investing aunque, según dice ahora la agencia Carmen Balcells, Vargas Llosa ignoraba que esa sociedad estaba a su nombre.

El Nobel tampoco es el primer personaje peruano que aparece en los 'Papeles de Pandora', pues el domingo también se desveló el nombre del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien presuntamente también tuvo presuntamente una "offshore" en Islas Vírgenes Británicas cuando era ministro de Economía del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Kuczynski, quien gobernó Perú entre 2016 y 2018, está en arresto domiciliario desde hace más de dos años, imputado por presuntamente por haber ocultado pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht mediante consultorías ficticias de su empresa constituida en Delaware (Estados Unidos).