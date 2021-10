Una comisión del Senado de Brasil acusará a Bolsonaro de múltiples delitos contra la salud

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. EFE/Joédson Alves

Brasilia, 5 oct (EFE).- El instructor de la comisión del Senado brasileño que investiga la gestión del Gobierno frente a la covid, Renán Calheiros, afirmó este martes que el presidente Jair Bolsonaro deberá responder por múltiples delitos contra la salud pública.

"Con certeza, el presidente Bolsonaro será imputado por todos los crímenes que cometió", declaró Calheiros poco antes de una de las últimas audiencias de la comisión, que desde abril pasado investiga las posibles omisiones en que pudo haber incurrido el Gobierno frente a la pandemia, que ya ha matado a casi 600.000 brasileños.

La comisión parlamentaria fue instalada en abril pasado y desde entonces ha descubierto indicios de numerosas irregularidades, que van desde la apuesta del Gobierno en remedios sin eficacia contra la covid hasta posibles asuntos de corrupción en la negociación de las vacunas contra el coronavirus.

El presidente de la comisión, Omar Aziz, precisó este martes que la fase de interrogatorios concluirá el jueves y que, a partir de ese momento, Calheiros ajustará el informe final, que deberá ser presentado el próximo 19 de octubre y votado al día siguiente.

En caso de ser aprobado con mayoría simple por los once miembros de la comisión, el informe será remitido a la Fiscalía General, al Tribunal de Cuentas y a otros organismos responsables por fiscalizar la actuación del Gobierno, a fin de que inicien las investigaciones judiciales respectivas.

Según Calheiros, deberán ser acusadas por diversos delitos unas 30 personas, cuyos nombres no precisó aunque sí adelantó que la lista estará encabezada por el propio Bolsonaro.

Aunque el senador no lo aclaró, se presume que entre los acusados estarán también el general y exministro de Salud Eduardo Pazuello y otros funcionarios de ese despacho, que impusieron en los hospitales públicos un tratamiento basado en cloroquina y otros medicamentos sin efectos comprobados contra el coronavirus.

La aprobación del informe que presente el instructor está desde ya casi garantizada, pues de siete de los once miembros del grupo parlamentario están alineados claramente con la oposición y durante las investigaciones han vertido críticas durísimas a la gestión del Gobierno frente a la pandemia.