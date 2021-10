Túnez.- El presidente de Túnez pide un Gobierno que dé respuestas a la población ante un "momento histórico"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Túnez, Kais Saied, ha reclamado a la primera ministra designada, Najla Buden Romdhane, la formación de un Gobierno que dé respuestas a las demandas de la población y ha destacado que el país hace frente a "un momento histórico".



"No podemos permitir que ningún responsable engañe a los ciudadanos que han expresado su voluntad de cambio, tanto el 25 de julio como el 3 de octubre como en 2010", ha dicho el mandatario, según ha recogido la emisora tunecina Mosaique FM.



Saied ha hecho así referencia a las manifestaciones en julio que llevaron a su decisión de suspender el Parlamento, cesar al primer ministro y arrogarse todas las competencias; a la protesta en octubre en apoyo a su figura y a las movilizaciones que llevaron finalmente a la salida del poder en 2011 del entonces presidente, Zine el Abidine ben Alí.



"Un sistema oculto se ha apoderado de la voluntad popular y quiero dejar claro que, a días de hoy, no estamos bajo ninguna tutela", ha resaltado Saied durante un encuentro en su oficina con la primera ministra.



"Hace falta escuchar la voluntad popular y no buscar una ayuda extranjera para volver a estar en el primer plano. El Gobierno será formado y lo será lejos de sus cálculos y sus deseos", ha manifestado, en aparente referencia a los miembros de este "sistema oculto".



En este sentido, ha hecho hincapié en que "el pueblo ha hablado y es necesario hacer frente a los que han servido a los enemigos del país". "Su objetivo era engañar a la gente, sólo nosotros estamos listos para hacerles frente", ha defendido.



"Van a pagar un alto precio por los aumentos (de precios), la acumulación de residuos en ciertas localidades", ha advertido Saied. "Los ecos que nos han llegado son excelentes y estoy seguro de que tendrás éxito", ha trasladado a Romdhane.



El nombramiento de Romdhane, la primera mujer en ser primera ministra en el país, llegó más de dos meses después de que Saied ordenara la suspensión del Parlamento y cesara al primer ministro, Hichem Mechichi, en el marco de una batería de medidas extraordinarias para arrogarse todas las competencias que han desatado denuncias sobre un golpe de Estado en el país.



El presidente tunecino afirmó tras ello que su decisión era una respuesta a las movilizaciones de los días previos contra la gestión de la pandemia, la corrupción y la grave crisis económica y defendió en todo momento que se fundamenta en la Constitución.



Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días. Las acciones posteriores del presidente, con varias prórrogas de estas medidas incluidas, han sido condenadas por el principal partido del país, el islamista Ennahda, que ha reclamado el fin de las medidas excepcionales.