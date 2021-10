Shakira y Gerard Piqué se toman a risa que el nombre de la cantante aparezca en los 'Papeles de Pandora'

24-11-2019 Shakira y Gerard Piqué EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



El diario 'El País' acaba de hacer públicos, tras una exhaustiva macroinvestigación de varios años en la que han colaborado periodistas de más de 100 países, los 'Papeles de Pandora', que han destapado los negocios offshore y el uso de estructuras opacas por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, entre las que se encuentran Tony Blair, Corinna Larssen, Pep Guardiola, Julio Iglesias o Shakira.



Según la investigación, la cantante colombiana habría creado, entre 1999 y 2002, tres empresas offshore en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, incluidas en la investigación que la Agencia Tributaria ha hecho al entramado fiscal de la pareja de Gerard Piqué, a la espera de juicio por presunto fraude a la Hacienda Pública de 14.5 millones de euros.



Una información que los abogados de Shakira no han tardado en desmentir a través de un comunicado difundido este lunes, en el que aseguran que el hecho de contar con estas sociedades en el extranjero se basa en una "cuestión puramente operativa y comercial, pero en ningún caso para obtener aprovechamiento fiscal alguno". Además, sostienen que las sociedades creadas en las Islas Vírgenes fueron constituidas "muchísimo antes" de que estableciera su residencia en nuestro país y fueron "debidamente declaradas" a la Hacienda española, por lo que son "totalmente transparentes" y ya están "en proceso de liquidación".



Ahora, os ofrecemos las primeras imágenes de Shakira y Gerard Piqué desde la publicación de los 'Papeles de Pandora', cuya vinculación con la cantante parece hacerles mucha gracia. Y es que lejos de parecer preocupados, la colombiana y el futbolista se ríen abiertamente cuando le preguntamos por este nuevo escándalo.



Dentro de su coche, e intercambiando miradas cómplices y gestos de cariño con el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha, Shakira se tapa la cara con las manos para que no le preguntemos por las sociedades opacas que creó en las Islas Vírgenes mientras sonríe, demostrando que no está preocupada porque su nombre aparezca en los 'Papeles de Pandora'.



Mientras, y demostrando una vez más su animadversión a la prensa, Piqué no duda en activar el limpiaparabrisas ante la mirada divertida de la artista, para mojar al reportero y evitar que continuemos preguntándoles por la investigación destapada por 'El País'. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!