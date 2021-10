Presidente de Ecuador rechaza suspender alza de combustibles pedida por indígenas

Quito, 5 Oct 2021 (AFP) - El presidente de Ecuador, el derechista Guillermo Lasso, rechazó suspender el alza de precios de combustibles como plantea la principal organización indígena del país, con la que inició el lunes un diálogo que tildó de "constructivo".El precio de los combustibles ha sido un asunto contencioso entre los gobiernos ecuatorianos y grupos indígenas, y en 2019 estallaron violentas protestas contra la eliminación de subsidios."Lamento mucho, pero no podemos satisfacer un pedido así y peor en una reunión de dos horas", expresó el mandatario tras un primer encuentro con la cúpula de la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo en Quito."Es algo que no lo podemos hacer", enfatizó Lasso, quien tomó posesión en mayo pasado en medio de una grave crisis económica nacional agravada por la pandemia. El titular de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que habían acudido a la reunión con "espíritu democrático" y "la esperanza" de "tener respuestas concretas a un problema concreto: la crisis económica"."Sin embargo, de los temas planteados, sobre todo en el tema de combustibles, no hay ninguna por parte del presidente", señaló.La Conaie participó en revueltas sociales que derivaron en el derrocamiento de tres gobernantes entre 1997 y 2005. - "Diálogo constructivo" - Lasso, quien estuvo acompañado de varios ministros, evocó "un diálogo constructivo" con la asociación indígena. "Esperamos que esto continúe con mesas temáticas e ir resolviendo los temas que hoy, por obvias razones en una reunión de dos horas, no podemos agotarlos".Iza anotó que informará a las bases sobre la posición del Ejecutivo, y se comunicará nuevamente con el gobierno, aunque no dio una fecha.El jefe de la Conaie llegó a Carondelet encabezando una marcha pacífica de unos 300 indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes que recorrió unos tres kilómetros hasta el centro histórico de la capital.La caminata partió del parque de El Arbolito (al norte de la casa presidencial), donde los aborígenes acostumbran a concentrarse para sus protestas en Quito.Allí, el líder indígena planteó derogar decretos expedidos por el exmandatario Lenín Moreno (2017-2021) que disponen el reajuste mensual de los precios de los combustibles de acuerdo a los del petróleo en el mercado internacional.Eso "incrementa los precios de todos los productos de primera necesidad", manifestó.Ecuador es de los países con precios de derivados del petróleo más baratos de Latinoamérica. El galón de gasolina corriente trepó de 1,48 a 2,39 dólares hasta septiembre, con un aumento de 61% en casi tres años. - Focalización de subsidios - La mayoría de los combustibles en Ecuador todavía están subsidiados, pero Lasso es partidario de focalizar los subsidios para sectores pobres y estratégicos como los indígenas y el transporte."Necesitamos que se congelen los precios de los combustibles y se establezcan los mecanismos para poder garantizar que el combustible vaya con subsidios a los sectores que realmente lo necesitan", manifestó Iza.Los nativos lideraron en 2019 violentas protestas contra la eliminación de esos subsidios, que venía atada a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir préstamos. Los choques dejaron once muertos.Las fuertes protestas obligaron al gobierno de Moreno a dar marcha atrás, aunque después decretó la revisión de precios siguiendo el devenir de los precios internacionales del crudo, que está al alza.La Conaie rechaza además la minería, que se concentra en áreas indígenas, en tanto reclama la fijación de precios justos para los productos del campo y la moratoria temporal para el pago de deudas bancarias de unos cuatro millones de ecuatorianos.Los indígenas representan un 7,4% de la población de Ecuador, según el último censo de 2010, mientras que el dirigente nativo y excandidato presidencial Yaku Pérez sostiene que llegan a un 25% de los 17,7 millones de habitantes.Pérez quedó tercero en la elección presidencial de este año, a cuyo balotaje llegó Lasso como segundo por unos 32.000 votos de diferencia.dsl/sp/rsr -------------------------------------------------------------