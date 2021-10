Portaltic.-'Reproducir algo' llega a Netflix para Android

07-05-2021 Series de Netflix POLITICA NETFLIX



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



Netflix ha introducido en Android, tanto para móvil como para televisor, la función 'Reproducir algo', que reproduce de forma automática una película o serie que el usuario no ha visto todavía.



'Reproducir algo' es una función de ayuda que busca ahorrar tiempo al usuario cuando no quiere rebuscar en el catálogo de la plataforma una película o serie para ver. Hace la elección por él de forma automática.



La novedad está disponible en Android, tanto en la aplicación para móvil de Netflix como en los televisores con este sistema operativo, como indica la compañía en la página dedicada en el Centro de Ayuda.



La función se puede localizar en la pantalla de inicio, donde se encuentra en la decimoséptima final. En móvil, también se puede acceder a ella con un nuevo icono, mientras que en la versión para televisor está ubicada en el menú o al seleccionar un perfil.



La compañía advierte de que los nuevos usuarios de Netflix, independientemente del dispositivo desde el que accedan a la plataforma, no verán 'Reproducir algo' hasta pasado un mes.