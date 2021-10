Plazos de entrega a fábricas de EE.UU. aumentan a récord

(Bloomberg) -- La escasez de suministros que está acosando a los fabricantes estadounidenses y la economía se está volviendo aún más intensa.

La última encuesta a gerentes de compras del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) mostró que el tiempo de entrega promedio para los materiales de producción en septiembre aumentó a 92 días, el nivel más alto observado en datos que se remontan a 1987. Los tiempos de espera para los suministros utilizados en mantenimiento, reparaciones y operaciones igualaron un récord previo de 45 días.

Para los gerentes de compras de fábricas que buscan actualizar o reemplazar equipos, el tiempo de entrega promedio aumentó en 8 días a 154 días, el más prolongado desde 1989.

Las persistentes dificultades de los envíos, las interrupciones de la producción relacionadas con la pandemia en economías impulsadas por las exportaciones como China, los retrasos en el transporte y problemas de suministro de mano de obra en Estados Unidos continúan afectando a los fabricantes.

Según la encuesta, algunos gerentes de compras de la industria de equipos y electrodomésticos estiman que está situación no se solucionará en 2021.

En un contexto de demanda constante de los consumidores y una inversión empresarial saludable, la crisis de la cadena de suministro ha provocado un ritmo de inflación más acelerado. El economista de Goldman Sachs David Mericle dijo en una nota del 2 de octubre que las interrupciones seguirán elevando los precios de los bienes duraderos hasta fin de año.

Eso elevaría el índice de precios de los gastos de consumo personal básico hasta el 4,25% en diciembre, antes de que la resolución de los problemas de suministro ayude a reducirlo al 2% para finales de 2022.

Los datos del ISM también mostraron que el 29,7% de los encuestados, la segunda mayor cantidad desde 2010, reportaron inventarios más altos en septiembre. El aumento reflejó más inventarios en crecimiento en medio de la escasez de piezas y la compra de más materias primas de las necesarias en caso de que la escasez continúe empeorando.

Nota Original:Lead Times for U.S. Factories Lengthen to a Record: Supply Lines

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.