Pandora.- El primer ministro de Costa de Marfil niega cualquiera "acción ilegal" tras aparecer en los Papeles de Pandora

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achi, ha asegurado no haber cometido ninguna "acción ilegal" en relación una empresa registrada a su nombre en Bahamas, tal y como apuntan los Papeles de Pandora.



Achi fundó una empresa de consultoría estratégica en el año 1996 y, dos años más tarde, como un movimiento dentro de sus actividades empresariales, creó una sociedad 'offshore' que ahora ha sido revelada por la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).



Así, el equipo del primer ministro ha salido al paso de las informaciones y ha explicado la fundación de esta empresa en el exterior se hizo "con mirar a misiones internacionales" en las que la compañía de Achi se pudiese haber visto involucrada "legítimamente", recoge Radio France Internationale.



"Esta empresa nunca ha sido utilizada como medio para la más mínima evasión fiscal, la más mínima transacción ilícita, la más mínima malversación de fondos públicos o la más mínima acción ilegal", ha defendido el primer ministro.



En este sentido, es cierto que en los Papeles de Pandora no se ha registrado ningún movimiento, transacción o activo vinculado a dicha empresa, de la que Achi se desprendió en 2006.



El primer ministro no es la única personalidad costamarfileña que aparece en la publicación, pues ICIJ ha mencionado que hay otros cuatro políticos mencionados en los Papeles, aunque por el momento no se han dado a conocer sus identidades.