Panamá ante otra misión de alto riesgo en su camino al Mundial de Catar 2022

Jugadores de Panamá celebran un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 5 oct (EFE).- La selección de fútbol de Panamá saldrá nuevamente al campo de juego camino a su segundo Mundial de fútbol de mayores, aunque en está ocasión los rivales son misiones de alto riesgo para el equipo del hispano-danés Thomas Christiansen.

En esta segunda fecha de las eliminatorias de Concacaf hacia Catar 2022, los panameños se medirán de visita a El Salvador el jueves próximo; el 10 de octubre lo harán frente a Estados Unidos de local, y cerrarán el 13 de octubre visitando a su similar de Canadá.

Un trío de terror

Los panameños no tienen un buen recuerdo en partidos de eliminatorias frente a los rivales que se le avecinan.

Precisamente frente a El Salvador, la roja centroamericana no ha logrado triunfos en su visita al mítico estadio Cuscatlán.

El cuadro panameño ha perdido seis partidos, con dos empates y dos triunfos, hasta el momento en los juegos contra los salvadoreños.

Por su parte, Estados Unidos sabe lo que es ganar en el Rommel Fernández, siendo sus más recientes victorias en el feudo panameño un 0-3 en 2005 y un 2-3 en 2013, este último partido dejando fuera del repechaje hacia el Mundial a los centroamericanos.

Contra los canadienses, en sus últimas visitas, en 2000 y 2012, han caído por pizarra de 1-0.

Sin centrales zurdos

La situación se le aprieta más a los panameños para este triplete de encuentros porque no contarán con los centrales zurdos Andrés Andrade y Azmahar Ariano.

Andrade fue uno de los jugadores a destacar en los tres primeros partidos, además de que siendo izquierdo es una de las fichas claves de Christiansen en la zaga.

"Jugar con un central zurdo era una opción y tenemos que barajarla ahora. No solo la lesión de Andrade y sino (Azmahar) Ariano, dos centrales zurdos natos, que van a causar bajas, significa que vamos a tener que hacer algo en esa posición", sostuvo el técnico.

El "Coco" se rompió

Adalberto "Coco" Carrasquilla se lesionó en el partido frente a México en septiembre pasado, una situación sorpresiva para el técnico porque el jugador nunca presentó síntomas de molestias.

Ahora al estratega panameño le tocará echar mano de Armando Cooper, jugador con experiencia en la selección y mundialista en Rusia 2018, pero sin mucha vocación de sacrificar el ataque, tal como lo hace Carrasquilla y de Abdiel Ayarza.

Ayarza es un centrocampista de mucha fuerza pero sin esa sutileza a la hora de hilvanar jugadas como lo hace Carrasquilla cuando recupera la pelota en el medio sector.

Competencia en el ataque

Para esta fecha eliminatoria Christiansen ha armado su ataque con siete delanteros, siendo las novedades la salida de la convocatoria de Cecilio Waterman por lesión, y los llamados de Abdiel Arroyo, Ismael Díaz, Freddy Góndola y Gabriel Torres.

El entrenador de Panamá dejó claro, ante los señalamientos de la cantidad de atacantes, que son sensaciones que tiene, tal como las tuvo cuando convocó a Rolando Blackburn para Copa Oro.

"Es una lista con bastantes delanteros, donde quiero la máxima competencia y exigencia. Quiero que cada uno pueda demostrar que quiere jugar", precisó.

Torres dentro del grupo de delanteros es el más experimentado y es un jugador que para Thomas llegará al grupo con muchas ganas de aportar.

El tiempo en su contra

Panamá se concentró el pasado sábado, este martes completarán su ciclo de trabajos y al día siguiente viajarán a El Salvador para afrontar el miércoles próximo el choque eliminatorio.

"Tenemos menos tiempo, mucho más desplazamiento y es algo importante a tener en cuenta, esto es una desventaja comparado con la anterior eliminatoria", acotó el entrenador de Panamá, quien aún no deja de preocuparle las triples fechas del torneo premundialista.

Aunque cuenta con poco tiempo para trabajar estos partidos y lo difícil que será, Christiansen aseguró que se debe estar "positivos de que si hacemos nuestro fútbol las cosas van a salir bien".

Rogelio Adonican Osorio