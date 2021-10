Mozambique.- Secuestradas siete mujeres en un ataque perpetrado por supuestos yihadistas en el norte de Mozambique

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Al menos siete mujeres fueron secuestradas durante el fin de semana en un ataque ejecutado por supuestos yihadistas contra la aldea mozambiqueña de Nacate, situada en la provincia de Cabo Delgado (norte), según han informado este martes los medios locales.



El ataque fue llevado a cabo en un momento en el que las mujeres se encontraban cultivando los campos en la aldea, ubicada en el distrito de Macomia, sin que la operación lanzada por los militares de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) para intentar rescatarlas tuviera éxito.



Por otra parte, las fuerzas de la SADC han capturado a un familiar de Bonomade Machude Omar, un alto cargo del grupo yihadista Al Shabaab, vinculado con Estado Islámico en África Central (ISCA), que opera además en República Democrática del Congo (RDC), según ha informado el portal Carta de Mozambique.



El detenido ha sido identificado como Alí Buana Aiuba, de 23 años y líder de una célula terrorista que opera en la localidad de Pundanhar, situada también en la provincia de Cabo Delgado. El hombre es hermano de una de las esposas de Machude Omar.



El sospechoso es parte de un grupo de 20 presuntos terroristas detenidos por las fuerzas de la SADC en una operación llevada a cabo recientemente por las tropas de la SADC en la que murió un alto cargo del grupo identificado como Njile North.



El presidente mozambiqueño, Filipe Nyusi, hizo el lunes un llamamiento a los yihadistas que operan en la provincia a "entregarse" tras advertirles de que "no tienen dónde ir" ante el avance del Ejército de Mozambique, que cuenta con el apoyo de las fuerzas de la SADC y de las fuerzas especiales ruandesas.



"Queremos instarles a que no esperen solos a que los persigan hasta matarlos. Esa no es la intención de las fuerzas de defensa y seguridad. Deben rendirse, de forma ordenada", dijo. Asimismo, recalcó que está "seguro" de que los líderes yihadistas "están huyendo".



Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda. Desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por ISCA, que ha recrudecido sus acciones desde marzo de 2020.