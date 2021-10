MERCADOS A.LATINA-Monedas abre a la baja en medio de avance global del dólar

Por Froilan Romero SANTIAGO, 5 oct (Reuters) - Las monedas de América Latina registraban pérdidas en los primeros negocios del martes, en medio de un avance del dólar en los mercados globales que operan atentos a la próxima cifra del empleo en Estados Unidos, que se dará a conocer al término de la semana. En tanto, las bolsas de valores exhibían un comportamiento mixto. * El dólar regresaba el martes a un máximo de un año frente a sus principales rivales antes de un informe de empleo en Estados Unidos que se publicará al final de la semana, mientras que la criptomoneda bitcóin alcanzó los 50.000 dólares por primera vez en cuatro semanas. * El dólar australiano, sensible al riesgo, fue uno de los que más bajó luego de que el Banco de la Reserva de Australia reiteró que no espera subir las tasas de interés hasta 2024. * El billete verde se ha beneficiado además de la demanda de refugio en medio de preocupaciones que van desde el riesgo de estanflación global hasta el estancamiento en las conversaciones sobre un aumento del límite de la deuda estadounidense. * El peso mexicano cotizaba en 20,5572 por dólar, con una depreciación del 0,38% frente a los 20,4790 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes y se encaminaba a su segunda jornada de pérdidas consecutiva. * "La atención del mercado está puesta en la nómina no agrícola de septiembre", dijo Gabriela Siller, jefa de análisis de Banco Base. "Un dato por arriba de la expectativa fortalecería la especulación de que la Fed anunciará un recorte al programa de compra de bonos a partir de noviembre". * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,20%, a 50.965,54 puntos, en sus primeras negociaciones de la jornada. En las dos sesiones previas, la bolsa acumuló una pérdida del 1.02%. * Analistas dijeron que en el ánimo de los inversores pesaban persistentes preocupaciones sobre el destino del gigante inmobiliario chino Evergrande, mientras seguían una escalada de los precios del petróleo, luego de que el bloque OPEP+ decidió mantener sus planes de producción en lugar de elevar los suministros. * El real brasileño se depreciaba un 0,1%, a 5,4587 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un marginal 0,02%, a 110,414,69 unidades. * En Argentina, el peso bajaba un 0,09% a 98,95 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires subía un 0,71%, a 78.126,75 unidades. * El peso chileno bajaba un 0,6%, a 810,70/811,00 unidades por dólar presionado, además, por una fuerte caída en el precio del cobre, la mayor exportación del país, y por las compras diarias de divisas que realiza el banco central para aumentar sus reservas. * En tanto, el principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, ganaba un 0,64%, a 4.269,49 unidades. * El peso colombiano se depreciaba un 0,22% a 3.802 unidades por dólar; en tanto que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa subía un 0,47% a 1.388,21 puntos. * La moneda peruana, el sol, cotizaba en la apertura sin variaciones, a 4,130/4,132 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima perdía un 0,26%, a 479,32 puntos. Cotizaciones a las 1403 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.236,41 -0,82 -4,28 emergentes MSCI América Latina 2.213,27 -2,14 -9,73 Bovespa Brasil 110.198,77 -0,18 -7,4094 IPC México 50.829,7 -0,07 15,35 Argentina MerVal 0 0 -100,00 COLCAP Colombia 1.388,18 0,46 N/D IPSA Chile 4.264,27 0,51 -16,47 Selectivo Perú 479,5 -0,23 -6,41 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,4583 -0,29 -4,85 Peso Mexicano 20,5700 0,36 -3,27 Peso chileno 810,7 0,00 -12,30 Peso colombiano 3.796,53 0,27 -9,77 Sol peruano 4,1310 0,37 -12,38 Peso argentino 98,89 -0,19 -15,06 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías)