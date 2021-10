Máximo diplomático chino se reunirá en Suiza con el asesor de Biden, según un medio

Jake Sullivan. EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Pekín, 5 oct (EFE).- El jefe de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, se reunirá esta semana en Suiza con el asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Jake Sullivan, avanza hoy el diario privado hongkonés South China Morning Post.

La reunión podría tener lugar el miércoles, de acuerdo con el rotativo, que cita fuentes familiarizadas con el encuentro.

El periódico agrega que la cita buscará "reconstruir los canales de comunicación" entre los dos países y "poner en marcha los consensos alcanzados" durante la última conversación telefónica que mantuvieron Biden y su homólogo chino, Xi Jinping.

Según la fuente, en la reunión se estudiará también una posible cumbre entre los dos líderes, que el pasado 9 de septiembre reconocieron por teléfono su responsabilidad de asegurar que la "competición" entre sus respectivos países "no derive en un conflicto".

El encuentro se produciría poco después de que la representante comercial estadounidense Katherine Tai señalara este lunes que Washington no busca "escalar" las tensiones comerciales con Pekín, aunque criticó las "injustas" prácticas comerciales de China.

Las relaciones entre los dos gigantes parecieron relajarse tras el regreso a China de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, detenida en Canadá a petición de Estados Unidos, en virtud de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

No obstante, las tensiones entre ambos continúan en varios campos como el tecnológico, el de los derechos humanos, el de la seguridad y el diplomático.

Otro de los focos de fricción ha sido el comercial: las dos mayores economías mundiales mantuvieron difíciles relaciones en esta materia durante la presidencia de Donald Trump, con la imposición de varias rondas de aranceles recíprocas que provocaron turbulencias globales.

Finalmente, EE.UU. y China acordaron un pacto comercial que incluía el aumento de las compras de productos estadounidenses, especialmente ganaderos y agrícolas, por parte de China, aunque algunos expertos han señalado que Pekín no ha cumplido con los compromisos expresados.

Por otra parte, Yang volvería a reunirse con funcionarios estadounidenses tras la fallida cumbre celebrada el pasado marzo en Alaska, en la que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken y el máximo diplomático chino mantuvieron una tensa discusión.