Malí.- Macron destaca que sin la presencia de tropas de Francia en el Sahel "no habría Gobierno en Malí"

Defiende que el Ejército francés "no puede reemplazar la falta de trabajo del Estado de Malí"



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado este martes que la presencia militar francesa en Malí "debe evolucionar" y ha destacado que sin la presencia de estas tropas en el Sahel a raíz de la intervención militar de 2013 "no habría Gobierno en Malí".



"Recuerdo que el (ex) presidente (francés) François Hollande intervino en Malí a petición del Gobierno y el pueblo maliense, pero también de todos los estados miembro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)", ha manifestado.



"Sin Francia en el Sahel no habría Gobierno en Malí, lo digo muy claramente", ha manifestado, antes de defender que sin la intervención francesa en enero de 2013 "los terroristas habrían tomado el control de Bamako y de todo el país".



Así, ha incidido en que "los terroristas no tomaron el país porque estábamos allí y porque la comunidad internacional pudo llegar", si bien ha sostenido que "no se puede pedir a los soldados (franceses) que sustituyan lo que es el trabajo de su Estado".



"Lo que hemos iniciado (...) es un trabajo que consiste en decir: el Estado debe volver con su justicia, su educación, su Policía, en todas partes y en particular en Malí y en Burkina Faso".



"El Ejército francés no puede reemplazar la falta de trabajo del Estado de Malí", ha indicado, en medio de las tensiones bilaterales por los supuestos planes de Bamako para contratar mercenarios rusos a través del Grupo Wagner para reforzar sus dispositivos de seguridad.



El Gobierno de Francia advirtió la semana pasada a Malí de que "perderá el apoyo internacional" y quedará "aislado" si alcanza un acuerdo con el Grupo Wagner, propiedad de un empresario cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para el envío de mercenarios al país.



Asimismo, la ministra de Defensa francesa, Florence Parly, tildó de "inaceptables" las críticas del primer ministro maliense, Choguel Maiga, quien afirmó durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas que París "abandonaba" a las autoridades malienses en materia de lucha antiterrorista.



Por su parte, el Ejecutivo de transición de Malí, instaurado tras dos golpes de Estado desde agosto de 2020, ha rechazado las críticas vertidas contra Bamako por sus supuestos planes para el despliegue de mercenarios rusos para hacer frente a la creciente de inseguridad, especialmente en el norte y el centro de su territorio.



El Grupo Wagner ha enviado mercenarios a varios países de África durante los últimos años --entre ellos Libia y República Centroafricana (RCA)--, lo que ha provocado suspicacias por la implicación de Moscú en varios conflictos en el continente.