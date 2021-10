La Fiscalía de Venezuela investiga a exseleccionador por presunto abuso sexual

El director técnico Kenneth Zseremeta. Foto de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

Caracas, 5 oct (EFE).- La Fiscalía de Venezuela comenzó una investigación contra el exseleccionador nacional Kenneth Zseremeta y el preparador físico Williams Pino, luego de que un grupo de 24 futbolistas venezolanas los denunciaran públicamente por abuso y acoso de sexual, informó este martes el fiscal general, Tarek Saab.

"Comisionado el fiscal 79 nacional con competencia plena para investigar presuntos abusos sexuales cometidos por Kenneth Zseremeta junto a Williams Pino en detrimento de jugadoras de la selección femenina de la Vinotinto", indicó Saab en un mensaje en Twitter minutos después de que las futbolistas hicieran la denuncia pública.

A través de un comunicado difundo también en Twitter por la jugadora Deyna Castellanos, un grupo de 24 futbolistas venezolanas acusó a Zseremeta de haber abusado sexualmente de una de ellas, además de haberlas sometido a acoso físico y psicológico.

"Nosotras, las jugadores de la selección de Venezuela de diferentes procesos, hemos decidido romper el silencio para evitar que las situaciones de abuso y acoso físico, psicológico y sexual ocasionadas por el entrenador de fútbol Kenneth Zseremeta tomen más víctimas en el fútbol femenino y en el mundo", reza el comunicado.

En el mismo, afirman que "desde el año 2013 hasta el año 2017 surgieron numerosos incidentes alrededor de la figura del entrenador Zseremeta, los más comunes como el abuso físico y psicológico durante los entrenamientos".

"Muchas de nosotras seguimos con traumas y heridas mentales que nos acompañan en nuestro día a día", aseguran.

En el texto, también explican que, en 2020, una de ellas les "confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años por el entrenador", algo que "duró hasta que fue despedido", en 2017.

"Esto ha sido una noticia que, para todas nosotras, ha sido muy difícil de asimilar, al grado que muchas de nosotras nos sentimos culpables por haber estado tan cerca de todo esto y no habernos dado cuenta de algo tan grave y punible", explican.

Al respecto, aseguran que la confesión no les sorprendió "pues ese era el tiempo de ambiente que el entrenador cultivaba día a día".

"Hemos buscado diferentes soluciones para poder hacer una demanda legal, pero por diferentes motivos se nos ha hecho muy difícil. Por esa razón, hemos decidido omitir el nombre de nuestra compañera para respetar su privacidad, y sobre todo, el marco legal de esta denuncia", agregan.

Asimismo, apostillan que, "a raíz de esta confesión", varias jugadoras "han expresado experiencias de acoso, tanto telefónico como preguntas e invitaciones indebidas, sobornos para mantenerse dentro de la selección, regalos fuera de contextos, masajes y diferentes situaciones que, definitivamente, no eran normales".

Las 24 hicieron hincapié en que, "aunque suene a locura", para ellas era "normal" que su entrenador "opinara, comentara y nos preguntara sobre nuestra sexualidad e intimidad, aun siendo menores de edad".

SITUACIONES APOYADAS POR PARTE DEL CUERPO TÉCNICO

"Muchas de esas situaciones eran apoyadas por algunos miembros del cuerpo técnico. Hoy entendemos que esas acciones tenían el fin de manipularnos y hacernos sentir culpables. Las jugadoras de la comunidad LGBTI eran constantemente cuestionadas por su orientación sexual y el acoso hacia las jugadoras heterosexuales era constante", subrayan.

También "existían amenazas y manipulaciones de decirle a los padres de las jugadoras sobre su orientación sexual si no tenían disciplina o rendían como deberían".

"Las insinuaciones sexuales eran temas del día a día, al igual que los comentarios hacia el atractivo físico de muchas de nuestras jugadoras", añaden.

Las futbolistas también denuncian que la situación no la vivían solo ellas, sino que "a nivel ejecutivo y de cuerpo técnico también existían estas situaciones" en las que el técnico las manipulaba para que pensaran que todos los que estaban a su alrededor "eran malas personas y que solo él era quien buscaba" su bien.

"Era conflicto constante por su poca profesionalidad y mitomanía. Lamentablemente, los resultados generados por nuestro talento lo mantenían en una buena posición. Nunca nos sentimos con las herramientas de poder hablar y ser respetadas pues la influencia y el poder de esta persona en nuestras vidas era autoritario", concluyen.

El documento fue firmado, además de por Castellanos, por Lourdes Moreno, Gabriela García, María Gabriela García, Hilary Vergara, Sandra Luzardo, Michelle Romero, Fatima Lobo, Franyely Rodríguez Nikol González, Camila Pescatore y Daniuksa Rodríguez.

La lista de firmantes la completan Yuliana Caile, Alexandra Canaguacan, Génesis Flores, Alexa Castro, Yohanli Mujica, Bárbara Serrano, Tahicelis Marcano, Heliamar Alvarado, Yailyn Medina, Nathalie Pasquel, Icéis Briceño y Dayana Rodríguez.