La CE confía en sellar un acuerdo global fiscal este mes, tras los Papeles de Pandora

Luxemburgo, 5 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) confió este martes en que este mismo mes se pueda cerrar el acuerdo internacional alcanzado en el seno de la OCDE para la tributación de las multinacionales, tras conocerse las revelaciones de los papeles de Pandora sobre las actividades en paraísos fiscales.

"Apoyo firmemente la posibilidad de tener un acuerdo global sobre esto en el G20, ya sea en Washington o en el G20 de los líderes al final del mes en Roma", declaró el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, a su llegada a la reunión de ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea que se celebra hoy en Luxemburgo.

El político italiano se refería a la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 prevista en Washington el 13 de octubre y a la cumbre de líderes de esa misma organización que tendrá lugar en Roma el 30 y 31 de octubre.

Se espera que uno de los temas centrales de esas citas sea el acuerdo internacional que busca fijar un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15 % a nivel global para desalentar el uso de paraísos fiscales, así como adaptar el modo en que se asignan los beneficios de las grandes multinacionales para asegurar que tributan allí donde realmente tienen actividad.

El pasado 10 de julio en Venecia los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 ya aprobaron el mecanismo sobre fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio en el marco de la OCDE, pero países como Irlanda, Estonia y Hungría, pertenecientes a la Unión Europea, aún no han suscrito el pacto.

Gentiloni constató que en julio esos tres países no se sumaron al convenio, pero dijo que cree que hay "una evolución en marcha", si bien recalcó que corresponde hablar a esos estados miembros sobre la cuestión.

Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete abordarán en su encuentro de este martes la preparación de la reunión del G20 en Washington el 13 de octubre y también tienen previsto actualizar la lista comunitaria de paraísos fiscales.

Los titulares económicos abordan esas cuestiones cuando se acaba de dar a conocer la investigación papeles de Pandora, que ha destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, por encima de los papeles de Panamá publicados en 2016, que abrieron un debate mundial sobre la corrupción.