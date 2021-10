La Bolsa de Hong Kong suma un 0,28 % pese a las caídas de las inmobiliarias

Panel con la evolución de la Bolsa de Hong Kong, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Pekín, 5 oct (EFE).- El Hang Seng, índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, sumó un leve 0,28 este martes pese a las caídas en el subíndice inmobiliario, que cedió un 0,8 % en un momento de incertidumbre para el sector a raíz de la crisis que afronta el endeudado grupo chino Evergrande.

Así, el Hang Seng ganó hoy 67,78 puntos hasta los 24.104,15, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, cedió un 0,07 %.

Tres de los cuatro subíndices del Hang Seng cerraron en verde, con ganancias para el Financiero (0,89 %), Servicios (0,48 %) y Comercio e Industria (0,02 %).

Por contra, el Inmobiliario cayó un 0,8 % entre incertidumbres por la posible venta de una de las subsidiarias del endeudado grupo Evergrande, que este martes, al igual que el lunes, no cotizó en la bolsa hongkonesa.

El sector reaccionó también con prudencia al anuncio de otra promotora, Fantasia Holdings, de que no ha reembolsado bonos que vencieron el pasado lunes y cuya negociación de acciones permanece igualmente suspendida.

Como consecuencia, conglomerados inmobiliarios como Country Garden, CG Services o China Resources Land cerraron hoy con pérdidas del 2,74 %, el 3,16 % y el 3,04 %, respectivamente.

Otros grupos, como New World Development o Wharf Reic, sí cerraron con subidas, en este caso del 1,22 % y del 1,37 %.

Entretanto, las energéticas salvaban la jornada con buenos desempeños para Petrochina (7,58 %, el mejor resultado de la jornada), Sinopec (2,35 %) y el grupo CNOOC (2,51 %).

También mejoraron las financieras, con avances para los bancos HSBC (1,48 %) e ICBC (0,93 %) y para la aseguradora AIA (1,98 %).

Mientras, las tecnológicas pincharon, con pérdidas para Tencent (-1,53 %), Alibaba (-1,24 %) y Meituan (-1,35%), mientras que las empresas de telecomunicaciones cerraron al alza, con subidas, aunque moderadas, para China Mobile (0,53 %) y China Unicom (0,25 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 99.780 millones de dólares honkoneses (12.820 millones de dólares, 11.050 millones de euros).