Kishida reafirma alianza con EEUU en su primer contacto como primer ministro

Tokio, 5 oct (EFE).- El primer ministro japonés, Fumio Kishida, y el presidente estadounidense, Joe Biden, reafirmaron este martes la solidez de la alianza de sus países y acordaron reunirse pronto, en el primer contacto diplomático del mandatario nipón tras asumir el cargo.

Ambos jefes de Gobierno mantuvieron una conversación telefónica de unos 20 minutos en la que recordaron el compromiso de ambos países con la protección de sus intereses en la región Indo-Pacífico, donde China ha incrementado sus actividades, explicó Kishida a los periodistas desde el Kantei, la oficina del primer ministro.

Biden felicitó a Kishida por su nombramiento en la víspera. "Me alegro de que haya asumido el cargo de primer ministro alguien que tiene experiencia en diplomacia. Espero verlo pronto", le dijo el presidente estadounidense, según contó Kishida en declaraciones recogidas por la agencia de noticias japonesa Jiji.

El presidente estadounidense se refirió así a los años como ministro de Exteriores de Kishida (2012-2017), el más duradero del Japón de posguerra, que le granjearon el reconocimiento internacional.

El ahora primer ministro japonés calificó su primera conversación con un mandatario extranjero, y en particular con EE.UU., como "un paso importante para mejorar todavía más la alianza entre Japón y Estados Unidos", informó por su parte la cadena pública NHK.

Entre otros temas tratados durante el coloquio estuvieron Corea del Norte, que ha realizado recientemente varias pruebas de misiles; la pandemia de covid-19 o el cambio climático.

Ambos mandatarios mostraron complicidad al acordar tutearse y manifestaron interés en reunirse personalmente en una fecha próxima.

Kishida fue investido primer ministro en la víspera tras su victoria en las primarias del partido gobernante la semana pasada. Sucede a Yoshihide Suga tras poco más de un año en el cargo y después de que decidiera no presentarse a la reelección ante su grave crisis de popularidad a raíz de la gestión de la pandemia.

El nuevo primer ministro nipón, de 64 años y el número 100 en la historia del Japón democrático, tendrá como máximas prioridades mantener la covid-19 a raya y mitigar su impacto económico, y contará con menos de un mes para ganarse el apoyo de los japoneses de cara a los comicios generales previstos para el día 31.